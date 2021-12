EUR/CAD : Une opportunité de vente ?

Points clés de l’article :

Un rapport sur l’emploi bien meilleur qu’attendu

La zone de polarité relance la baisse

Un rapport sur l’emploi bien meilleur qu’attendu

Les chiffres du marché du travail canadien ont été très solides. Plus de 150 000 personnes ont trouvé un nouvel emploi en novembre, soit cinq fois plus que le mois précédent et beaucoup mieux que les 35 000 prévus. Le taux de chômage a également chuté à 6 %, contre 6,7 %, pour atteindre son plus bas niveau depuis février 2020. L'USD/CAD a chuté à la suite des rapports américains plus faibles et canadiens plus forts.

Pour rappel, Le PIB du Canada avait déjà surpris à la hausse les opérateurs avec un taux de croissance du PIB au 3eme trimestre en hausse de 5,4% contre un consensus qui s’établissait à 3%.

Par ailleurs, l’autre variable qui influence l’évolution du dollar canadien est celle du pétrole. La chute des cours au mois de Novembre a particulièrement affecté le dollar canadien mais on semble avoir touché un point bas la semaine dernière. Les cours du WTI ont enfoncé puis préservé le niveau des 65 USD démontrant la présence d’acheteurs et semblent se stabiliser. La tendance haussière de l’or noir pourrait même reprendre avec l’hiver ce qui donnerait un coup d’accélérateur pour la devise canadienne.

La banque centrale du Canada se réunit mercredi et pourrait donc rendre une décision de politique monétaire restrictive au vu des conditions économiques.

Parallèlement en Europe, les cas de Covid restent en hausse et les mesures restrictives se multiplient dans les pays membres. L’indicateur ZEW demain en Allemagne donnera une indication sur l’état de l’économie du premier pays de la zone mais je vois mal comment un chiffre fort pourrait apparaître.

La zone de polarité relance la baisse

L’euro dollar canadien a enregistré un triple sommet en juillet, Aout et septembre puis a cassé une zone de support significative entre 1,4580 et 1,4600. Le pull back effectué début Décembre s’essouffle au contact de la zone de polarité et le chandelier baissier du jour semble relancer la pression négative.

Les cours pourraient donc revenir sur le creux récent à 1,4164 puis rejoindre le niveau psychologique des 1,4000.

Ce scénario négatif pour la paire serait invalidée sur franchissement de la zone de résistance.

Evolution de l’euro contre dollar canadien en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE