Morning Meeting Forex : Focus sur l’emploi; GBP/USD, le cable reste fragile

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 86 79,9 AUD/USD Baissier 0,755 0,699 EUR/AUD Neutre 1,6195 1,575 EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 129,6 125,15 EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Baissier 163,9 148,5 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,677 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2896 1,23 USD/JPY Neutre 115,5 112,73

Le dollar a progressé vendredi dans un contexte d'apaisement général des marchés, les craintes concernant l'impact de la variante omicron s'atténuant, mais les mouvements de devises sont restés discrets avant la publication d'un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis, qui pourrait ouvrir la voie à des hausses plus rapides des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les scientifiques d'Afrique du Sud, où la variante omicron a été découverte le mois dernier, ont déclaré que les vaccins existants devraient encore protéger contre les cas graves et la mort. Les trois cas de la variante omicron identifiés aux États-Unis présentaient également tous des symptômes légers. Cependant il faudra attendre le résultat des test qui prendra sans doute plusieurs jours avant d’avoir un avis plus clair sur la dangerosité du virus. En attendant, gare à la volatilité.

Par ailleurs, les responsables de la Fed qui se sont exprimés jeudi ont rejoint le président Jerome Powell en adoptant des positions restrictives, Mary Daly, présidente de la Fed de San Francisco, déclarant qu'il est peut-être temps de "commencer à élaborer un plan" pour relever les taux afin de lutter contre l'inflation, et Thomas Barkin, président de la Fed de Richmond, apportant son soutien à la "normalisation de la politique".

L’attention va se focaliser sur le rapport sur l’emploi publié aujourd’hui à 14H30. Les anticipations du marché se situent sur des créations de l’ordre de 550 000. Tous les signes indiquent de bons chiffres. Non seulement les demandes d'allocations chômage ont augmenté moins que prévu pour la semaine se terminant le 27 novembre, mais la moyenne mobile sur quatre semaines est tombée à son plus bas niveau depuis mars 2020. Les demandes continues sont également passées sous la barre des 2 millions pour la première fois depuis la pandémie. Les licenciements sont à leur plus bas niveau en 28 ans, les employeurs ayant du mal à trouver des travailleurs. Les économistes s'attendent à ce que la masse salariale non agricole passe de 531K à 550K et si la croissance de l'emploi répond ou dépasse les attentes, le dollar américain augmentera. Un marché du travail tendu est l'une des principales raisons pour lesquelles la Fed s'inquiète de l'inflation, car une demande salariale plus élevée peut alimenter l'inflation.

La livre contre dollar évolue dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Le rebond de la mi-novembre a fait long feu. Une droite de polarité s’est formée sur 1,3370 qui fait office de résistance.

Tant que le câble reste sous ce niveau, le biais reste négatif avec un support intermédiaire sur 1,3140 mais l’objectif se situe sur 1,2900.

Le franchissement de l’oblique puis de la droite de polarité permettrait d’alléger la pression vendeuse et stabiliser la livre contre le billet vert.

