Morning Meeting Forex : Omicron détecté aux Etats Unis; AUD/USD, test d’un support

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 86 80 AUD/USD Baissier 0,755 0,7106 test support EUR/AUD Neutre 1,6196 1,535 Rejet résistance EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 134,12 125 Test support EUR/USD Baissier 1,1383 1,117 GBP/JPY Baissier 163,9 148,5 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,677 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2896 1,23 USD/JPY Neutre 115,5 112,73

L'indice du dollar a récupéré mercredi ses pertes initiales et a enregistré des gains modestes grâce à une demande accrue de valeurs refuges après l'annonce de la découverte du premier cas de la variante omicron du Covid aux États-Unis. Le dollar a d'abord baissé mercredi, la forte hausse des actions ayant freiné la demande de liquidités pour le billet vert. Le dollar a également trouvé un soutien grâce à un Livre Beige de la Fed de tendance hawkish.

L'EUR/USD a enregistré des pertes modérées. Des données économiques européennes plus faibles que prévu ont pesé sur la devise européenne après la révision à la baisse de -0,2 du PMI manufacturier Markit de la zone euro, qui est passé de 58,6 à 58,4. De plus, les ventes au détail allemandes d'octobre ont baissé de façon inattendue de -0,3% mensuel, plus faible que les attentes de +0,9%.

L'USD/JPY a baissé modérément mercredi et se situe juste au-dessus de son plus bas niveau d'un mois et demi de mardi. Une baisse des actions mercredi après-midi a suscité une certaine demande de havre de sécurité pour le yen. De même, une baisse des rendements des billets de trésorerie a été un facteur haussier pour le yen.

Les données économiques américaines de mercredi ont été positives pour le dollar. La variation de l'emploi ADP en novembre a augmenté de 534 000, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de +525 000. De plus, l'indice ISM manufacturier de novembre a augmenté de +0,3 pour atteindre 61,1, juste en dessous des attentes de 61,2.

Le livre beige de la Fed publié mercredi après-midi était favorable à une politique plus restrictive de la Fed et au dollar. Le Livre beige de la Fed indique que l'économie américaine a progressé à un rythme modeste au cours du mois jusqu'au 19 novembre, avec des prix "augmentant à un rythme modéré à robuste et des hausses de prix répandues dans tous les secteurs de l'économie."

Le marché est toujours hésitant attendant des éclaircissements sur la dangerosité du variant omicron.

L’Aussie est bien ancré dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Les cours testent un support à 0,7106 qui a été cassé en séance lundi mais préservé en clôture. Si la paire parvenait à casser ce niveau, elle pourrait poursuivre vers un plus bas d’1 an à 0,6992.

Pour invalider ce scénario négatif, l’AUD/USD doit franchir la droite de polarité sur 0,7173.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

