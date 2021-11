Morning Meeting Forex : Moderna jette un froid; USD/JPY, la hausse du yen se poursuit

Points clés de l’article :

Après une accalmie, la hausse des devises refuges reprend

USD/JPY : Le dollar yen corrige vers 112,73

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 86 80 AUD/USD Baissier 0,755 0,7106 Test support EUR/AUD Neutre 1,59 1,535 Test résistance EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 134,12 127,9 Test support EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Baissier 163,9 150,7 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,677 USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2896 1,23 USD/JPY Neutre 118,66 112,73

L'indice dollar s’est repris légèrement hier après la forte baisse de vendredi. La hausse des rendements des obligations a soutenu les gains du dollar. De plus, les commentaires négatifs de la BCE ont fait baisser l'euro. Mais la hausse du billet vert s’est évanouie ce matin après les propos du PDG du laboratoire Moderna.

L'EUR/USD a enregistré lundi des pertes modérées après que les commentaires des responsables politiques de la BCE aient minimisé les chances que la BCE resserre sa politique monétaire. M. Schnabel, membre du directoire de la BCE, a déclaré que la BCE voyait l'inflation atteindre un pic en novembre puis retomber progressivement vers 2 % l'année prochaine et que ce serait une erreur de relever les taux d'intérêt prématurément. De même, Hernandez de Cos, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que les facteurs qui poussent l'inflation dans la zone euro sont temporaires et que les décideurs politiques devraient éviter de retirer prématurément les stimuli fiscaux et monétaires.

Le yen est revenu lundi d'un sommet de deux semaines et demie face au dollar et a baissé, la hausse des rendements des T-notes ayant pesé sur le yen. La devise japonaise a toutefois ce matin atteinte un sommet de deux semaines et demie contre le dollar, en raison d'une demande accrue de valeurs refuges pour le yen, après que l'indice boursier Nikkei du Japon ait chuté de plus de 1,5 % pour atteindre son plus bas niveau depuis un mois et demi.

La reprise de l’aversion pour le risque est intervenue après une interview du PDG de Moderna. Stéphane Bancel, PDG du laboratoire, a déclaré au Financial Times qu'il s'attendait à ce que les vaccins existants soient moins efficaces contre la nouvelle variante. Bancel a déclaré lundi à CNBC qu'il faudrait des mois pour développer et expédier un vaccin spécifique à l'omicron.

Aujourd’hui on suivra le Chiffre de l’inflation en Europe, les confiance des consommateurs aux Etats Unis et le discours ce soir de J. Powell, président de la Fed.

Le dollar yen revient dans une tendance de court terme neutre. La paire a rejeté une résistance correspondant au plus haut de Mars 2017. Le long chandelier baissier de vendredi était un signal baissier. Ce matin la paire poursuit sa correction vers le plus bas du mois de Novembre à 112,73.

Une rupture de ce niveau pourrait donner lieu à une nouvelle impulsion négative vers la droite de polarité et passage de la moyenne mobile à 200 périodes à 110,80.

Un rebond sur 112,73 suivi d’un dépassement des 114,00 relancerait ka dynamique haussière en vigueur jusqu’à la semaine dernière.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

