Morning Meeting Forex : Le calme après la tempête ? ; EUR/CHF, le franc suisse à la hausse

Les marchés sans l’attente de nouvelles sur Omicron

EUR/CHF : La recherche de valeur refuge fait grimper le franc suisse

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 86 80,5 AUD/USD Baissier 0,755 0,7106 Test support EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 Pull back sur droite polarité EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Neutre 0,866 0,828 EUR/JPY Baissier 134,12 127,9 Test support EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 150,7 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Neutre 0,7308 0,6805 Test support USD/CHF Neutre 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2896 1,23 USD/JPY Neutre 118,66 112,73

Les marchés dans l’attente de nouvelles sur Omicron

L'indice dollar a baissé fortement vendredi. Une forte baisse des rendements des obligations à 10 ans a pénalisé le billet vert, le rendement des T-notes étant tombé à un plus bas de deux semaines à 1,478%. En outre, le dollar est sous pression en raison des craintes que la propagation de la nouvelle variante de Covid ne sape la croissance économique et n'empêche la Fed de resserrer sa politique monétaire.

L'EUR/USD a progressé vendredi. L'euro contre dollar s'est redressé en raison de l'augmentation des pressions sur les prix dans la zone euro, qui sont favorables à un resserrement de la politique monétaire de la BCE. L'indice allemand des prix à l'importation pour le mois d'octobre a augmenté de 3,8 % mensuel et de 21,7 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions de 1,9 % et de 19,6 % en glissement annuel et représente le rythme de croissance le plus rapide en plus de 41 ans.

Le USD/JPY a baissé vendredi. Le yen s'est fortement redressé et a atteint un sommet de deux semaines par rapport au dollar. La chute des marchés boursiers mondiaux due aux inquiétudes liées à la pandémie a alimenté une forte demande de valeurs refuges pour le yen. De même, une forte baisse des rendements des obligations a soutenu les gains du yen sensible au différentiel de taux d’intérêts.

Ce matin dans le échanges asiatiques un certain calme semble revenir. Les marchés européens devraient s'envoler à l'ouverture malgré les préoccupations pressantes concernant la variante omicron que l'Organisation mondiale de la santé a qualifiée de "variante préoccupante" vendredi dernier.

Alors que les scientifiques poursuivent leurs recherches sur la variante, le grand nombre de mutations de l'omicron a suscité des inquiétudes. Selon l'OMS, les données préliminaires suggèrent que la souche présente un risque accru de réinfection.

La variante a été découverte au Royaume-Uni, en Israël, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Australie et à Hong Kong, mais pas encore aux États-Unis. De nombreux pays, dont les États-Unis, ont pris des mesures pour restreindre les voyages en provenance d'Afrique australe.

Les fabricants de vaccins ont annoncé des mesures pour étudier l'omicron, des tests étant déjà en cours. Bien qu'il reste à voir comment l'omicron réagit aux vaccins actuels ou si de nouvelles formulations sont nécessaires, Paul Burton, directeur médical de Moderna, a déclaré dimanche que le fabricant de vaccins pourrait lancer un vaccin reformulé contre la variante omicron au début de l'année prochaine. Une annonce suffisante pour rassurer quelque peu les marchés.

EUR/CHF : La recherche de valeur refuge fait grimper le franc suisse

La tendance est baissière sur la paire euro franc suisse depuis la cassure d’une oblique haussière en juillet. Un pull back classique a eu lieu fin aout jusqu’à la mi-septembre avant une vague de baisse de forte ampleur..

L’euro contre franc suisse évolue sous une moyenne mobile à 13 périodes affirmant la tendance négative. Tant que les cours restent sous l’ancien support à 1,05, le risque est de voir la paire se diriger vers les plus bas du mois d’Avril 2015 à 1,0235.

Un retour au-dessus de 1,10500 permettrait d’envisager une respiration vers une résistance sur 1,0600.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

