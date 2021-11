EUR/USD : le récent rebond de l’euro semble fragile

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

L’inflation en Allemagne atteint son plus niveau depuis 1992

EUR/USD : l’ euro tente de rebondir

L'inflation en Allemagne a fortement accéléré en novembre et atteint son plus haut niveau depuis l'été 1992. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% par rapport à octobre etde 6,0% sur un an.

Les analystes prévoyaient enmoyenne une baisse de 0,3% d'un mois sur l'autre et une augmentation de 5,5% en rythme annuel. En octobre, le taux d'inflation était de 4,6% sur un an.Cette augmentation survient alors que la première économie de la zone euro fait face à des pénuries, des tensions sur les chaînes d'approvisionnement et à une flambée des coûts de l'énergie, ce qui devrait accroître la pression sur la Banque centrale européenne dont l'objectif est d'une inflation autour de 2%.

Prévision inflation zone euro :

Toutefois, la BCE estime que l'inflation a atteint un pic en novembre, ce qui signifie qu'il serait prématuré de relever ses taux car la hausse des prix devrait progressivement refluer l'année prochaine. Selon l’institution, l'inflation devrait revenir à 2% en 2022, lorsque les goulets d'étranglement sur l'offre et la croissance des prix de l'énergie se stabiliseront.

EUR/USD : l’euro tente de rebondir

L’euro tente de reprendre un peu de hauteur mais la dynamique de fond demeure baissière. Les prix ont réintégré leur canal baissier, néanmoins il est encore tôt pour évoquer une reprise haussière. Pour cela, il faudrait que la paire parvienne à reconquérir les 1,1370$.

La pression vendeuse ne semble pas s’essouffler et l’euro est plombé par la politique monétaire accommandante de la BCE (absence de hausse de taux en 2022) tandis que le billet vert profite de la politique plus restrictive de la Réserve fédérale.

A court terme, un retour vers les 1,1180$ ne serait pas à exclure si le support des 1,1270$ casse. Cependant, nous estimons que le marché devrait entamer une phase de consolidation dans les semaines à venir. La dégringolade de l’EUR/USD n’est peut-être pas terminée, mais une phase de stabilisation est légitime après la récente baisse. Ainsi, un range de consolidation entre 1,1180$ et 1,1370$ devrait se mettre en place dans l’attente d’un catalyseur susceptible de déclencher un prochain flux directionnel.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

