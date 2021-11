Morning Meeting Forex : Le dollar toujours plus haut; GBP/USD, le cable vers un retracement de 61,8%

Points clés de l’article :

Le dollar toujours plus haut contre euro et yen

GBP/USD : Le câble enrôlé dans une spirale négative

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Baissier 0,755 0,717 EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Neutre 134,12 127,9 EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 152,38 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 Test support USD/CHF Haussier 0,9368 0,91 Doji sous résistance USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 USD/JPY Haussier 118,66 112,73

Le dollar américain s'est échangé à son plus haut niveau depuis plus d'un an face à l'euro et près d'un sommet de cinq ans face au yen, alors qu'une inclinaison faucon des décideurs de la Réserve fédérale, soutenue par de solides données américaines, a contrasté avec des perspectives monétaires plus dovish en Europe et au Japon.

Divers membres de la Fed ont déclaré qu'ils seraient ouverts à l'accélération de la réduction de leur programme d'achat d'obligations si l'inflation élevée se maintenait, et qu'ils agiraient plus rapidement pour augmenter les taux d'intérêt, selon le procès-verbal de la réunion de politique générale de la banque centrale des 2 et 3 novembre, mercredi.

Dans le même temps, les chiffres du marché du travail et des dépenses de consommation ont dépassé les estimations des économistes, tandis que l'inflation a continué de progresser.

Alors que le calendrier américain est pratiquement vide jeudi en raison des vacances de Thanksgiving, le procès-verbal de la réunion de la Banque centrale européenne du 28 octobre doit être publié.

Lors d'une conférence de presse après que l'autorité monétaire ait laissé sa politique inchangée lors de cette réunion, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que les responsables avaient discuté de "l'inflation, l'inflation, l'inflation", mais qu'après "beaucoup d'introspection", ils s'en étaient tenus à l'idée que les forces inflationnistes seraient transitoires.

Mme Lagarde prononcera un discours lors d'une conférence juridique de la BCE aujourd’hui, à laquelle participeront également les membres du conseil d'administration Frank Elderson et Edouard Fernandez-Bollo.

De son côté le gouverneur de la banque d’Angleterre, Bailey s'exprimera à l'Université de Cambridge plus tard dans la journée de jeudi. Les opérateurs scruteront ses propos pour déterminet si la banque est prête à relever ses taux lors de sa réunion du 16 décembre.

GBP/USD : Le câble enrôlé dans une spirale négative

Le câble évolue dans une tendance baissière avec des sommets récents plus bas que les précédents et des cours sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Les cours avaient rejeté une moyenne mobile à 200 périodes en septembre et octobre.

La livre pourrait rejoindre une forte zone de support qui correspond à un retracement Fibonacci de 61,8% de la dernière vague de hausse sur 1,3270. Sous ce niveau, se situe une droite de polarité à 1,3188.

Pour invalider ce scénario négatif, le câble doit franchir le dernier sommet à 1,3516 pour enrayer la spirale baissière dans un premier temps. Une inversion de tendance interviendrait au-dessus du retracement de38,2% et de la MM200.

Evolution du câble en données quotidiennes :

