Morning Meeting Forex : Le kiwi s’affaiblit après la RBNZ; USD/JPY, au plus haut depuis 2017

Points clés de l’article :

Le kiwi s’affaiblit, la lire turque s’effondre

USD/JPY : un premier objectif à 115,50

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Baissier 0,755 0,722 test support EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Neutre 134,12 127,9 EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Haussier 0,9368 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 USD/JPY Haussier 118,66 112,73

Le kiwi s’affaiblit, la lire turque s’effondre

Le dollar a marqué une pause mercredi après une envolée qui a suivi la reconduction du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell, considéré comme le choix le plus faucon, tandis que le dollar néo-zélandais s'est détendu après une hausse des taux plus faible que prévu.

L'euro s'est maintenu juste au-dessus d'un creux de 16 mois à 1,1226 dollar, après avoir trouvé un certain soutien dans des enquêtes de conjoncture européennes plus fortes que prévu. Le dollar a continué à progresser contre yen. Le billet vert a atteint son plus haut niveau en plus de quatre ans, à 115,19 yens, mardi, alors que les rendements du Trésor à deux ans ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis mars 2020 et que les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient trois hausses de taux l'année prochaine.

Le kiwi a connu de forts dégagements dans une session asiatique autrement calme et a chuté jusqu'à 0,6895 USD après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande ait relevé ses taux de 25 points de base et augmenté sa projection de taux d'intérêt à long terme de 50 pb.

Les opérateurs en attendaient davantage sur les deux plans et les swaps de taux d'intérêt se sont fortement inversés après la décision, les swaps de référence à deux ans ayant perdu 17 points de base.

Le dollar a atteint ses niveaux les plus élevés de l'année, car les données économiques américaines, meilleures que prévu, incitent à parier sur une hausse des taux de la Réserve fédérale pour maîtriser l'inflation. Les marchés semblent également convaincus que M. Powell est plus susceptible de réagir plus tôt et plus durement à l'inflation que Lael Brainard - l'autre candidat à son poste, qui a été nommé vice-président.

Une série de données américaines, dont les demandes d'allocations chômage, la croissance et la mesure de l'inflation préférée de la Fed, sont attendues cet après-midi, avant le congé de Thanksgiving de jeudi.

Sur les marchés émergents, la livre turque s'est effondrée et a chuté de plus de 11 % en une seule séance au cours de la nuit, plantant le décor pour de nouvelles sorties de capitaux et mettant éventuellement la pression sur les devises émergentes à l'échelle mondiale.

USD/JPY : un premier objectif à 115,50

Le dollar contre yen a atteint des niveaux les plus hauts depuis Mars 2017.

Le franchissement d’une figure de continuation en forme de drapeau a été suivi par un pull back classique. La reprise haussière au contact de la borne haute pourrait rejoindre le niveau des 115,50, plus haut de Mars 2017. Cependant, l’objectif de la sortie de la figure se situe sur 118,00, proche d’une résistance définie par le plus haut de 2016 à 118,66.

Ce scénario positif serait neutralisé sous 113,59 et la tendance pourrait s’inverser sous 112,73.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE