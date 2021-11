Morning Meeting Forex : Powell II soutient le dollar; EUR/CHF, le biais baissier perdure

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Baissier 0,755 0,722 test support EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,024 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Neutre 134,12 127,9 EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Neutre 0,7308 0,69 Réunion RBNZ demain USD/CHF Neutre 0,933 0,91 Test résistance USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Haussier 118,66 112,73

La nomination de Powell pour un second mandat booste le billet vert

Le dollar était proche d'un sommet de quatre ans et demi face au yen mardi, après la reconduction du président de la Réserve fédérale Jerome Powell pour un second mandat, enhardissant les anticipations sur une hausse des taux d'intérêt américains.

À 114,8 yens, le billet vert est proche du sommet de 114,97 de la semaine dernière, son plus haut depuis mars 2017, après avoir bondi hier.

La monnaie japonaise est sensible aux mouvements des bons du Trésor américain et les rendements du Trésor américain à deux ans ont augmenté de 8,5 points de base lundi pour atteindre leur plus haut depuis début mars 2020. Leur dernier rendement était de 0,5924%.

Le président américain Joe Biden a choisi Powell plutôt que l'autre candidate Lael Brainard, que les marchés considèrent comme le plus dovish des deux, bien que Brainard sera vice-président de la Fed.

Cette nouvelle a renforcé les attentes du marché quant à une hausse des taux l'année prochaine, lorsque la banque centrale aura fini de réduire son programme d'achat d'obligations mis en place pour lutter contre la pandémie.

Les marchés des devises ont été principalement guidés par les perceptions du marché quant aux différents rythmes auxquels les banques centrales mondiales réduisent les mesures de relance de l'ère pandémique et relèvent les taux.

Pendant ce temps, la monnaie commune a été affectée par le ton dovish de la Banque centrale européenne et, plus récemment, par la recrudescence des cas de Covid-19 en Europe, qui a contraint l'Autriche à un confinement complet lundi et l'Allemagne à envisager des restrictions plus strictes.

La vigueur du dollar et la légère baisse des prix du pétrole ont pesé sur les devises liées aux matières premières.

EUR/CHF, la baisse pourrait se poursuivre

L’euro contre franc suisse enregistre une chute vertigineuse depuis le rejet de l’oblique baissière qui s’est accélérée avec la rupture du support à 1,0700. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont bien orientées à la baisse avec des cours bien installées sous la première des deux.

Le chandelier d’hier peut être vu comme un marteau mais qui semble de faible ampleur et devra être confirmé par une clôture au-dessus de la MM13 puis par un franchissement du niveau psychologique des 1,0500 pour envisager un rebond.

En l’absence de ces signaux, le biais reste donc baissier avec le risque d’un retour sur le plus bas d’Avril 2015 à 1,0234.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

