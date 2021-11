Morning Meeting Forex : L’euro sous pression avec le Covid; EUR/JPY, test du support à 127,94

Points clés de l’article :

Le dollar brille, l’ euro souffre

L’euro teste une droite de support sur 127,95

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Baissier 0,755 0,72 Test support EUR/AUD Baissier 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,023 EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 EUR/JPY Neutre 134,12 127,9 EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Neutre 1,386 1,328 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Neutre 0,933 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Neutre 118,66 112,73 Pull back

Le dollar brille, l’euro souffre

Le dollar américain, valeur refuge, s'échange ce matin contre euro à un niveau proche de son plus haut niveau en 16 mois, en raison de l'inquiétude croissante quant à l'impact de la recrudescence des infections au Covid-19 en Europe, l'Autriche ayant réimposé un confinement complet et l'Allemagne envisageant de faire de même.L'Europe est redevenue l'épicentre de la pandémie, représentant la moitié des cas et des décès dans le monde.

Le billet vert était proche de son plus haut niveau depuis début octobre face aux dollars australien et canadien, plus risqués, les devises liées aux matières premières étant également sous pression en raison de l'effondrement du pétrole brut.

Le dollar a bénéficié d'un soutien supplémentaire grâce aux commentaires positifs des responsables de la Réserve fédérale, Richard Clarida et Christopher Waller, qui ont suggéré vendredi qu'un rythme plus rapide de réduction des mesures de relance pourrait être approprié dans un contexte de reprise rapide et d'inflation élevée.

Une fin plus rapide de la réduction des mesures de relance soulève la possibilité d'une hausse plus précoce des taux d'intérêt. Actuellement, le marché prévoit que le Comité fédéral de l'open market (FOMC) commencera à relever les taux d'ici le milieu de l'année prochaine.

Le dollar australien reste pénalisé à court terme en raison du ralentissement de l'économie chinoise et de l'attitude dovish de la Reserve Bank of Australia qui pèsent sur la monnaie.

Cette semaine nous aurons à suivre la décision de la banque nationale de Nouvelle Zélande avec des opérateurs qui attendent un relèvement des taux de 50 points de base.

L’euro teste une droite de support sur 127,95

L’euro contre yen a touché le support à 127,94 qui a engendré des prises de bénéfices et un rebond. Cependant la tendance reste baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Un nouveau test de la droite de soutien est donc envisageable. Sous ce niveau, les cours pourraient poursuivre vers le support et niveau psychologique des 125,00.

Pour éloigner cette pression vendeuse, la reprise des cours doit dépasser le niveau des 130,00 point haut du long chandelier négatif de vendredi

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE