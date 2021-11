EUR/USD : Jerome Powell reconduit à la tête de la Fed, le dollar se renforce

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Jerome Powell reconduit à la présidence de la Fed

EUR/USD : une cible technique à 1,1180$

Jerome Powell reconduit à la présidence de la Fed

Le dollar américain atteignait lundi un nouveau plus haut en un an et demi face à l'euro, galvanisé par la reconduction de Jerome Powell au poste de président de la Banque centrale américaine.

Le billet vert a connu une soudaine accélération à la nomination par la Maison Blanche de Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine pour un second mandat de quatre ans.Sa nomination doit désormais être confirmée au Sénat, d'abord par la commission bancaire puis en séance plénière.

En outre, le dollar s'apprécie d'autant plus que la Banque centrale européenne estsur une autre ligne : sa présidente Christine Lagarde a répété vendredi qu'elle estimait que les pressions inflationnistes allaient reculer au fil du temps, éloignant ainsi la perspective d'un changement de politique monétaire. Par conséquent, l’euro reste plombé par la politique monétaire très accommodante de la BCE.

EUR/USD : une cible technique à 1,1180$

L’euro continue de s’enfoncer face au billet vert, la monnaie unique ne parvient toujours pas à rebondir. Force est de constater que la force vendeuse ne semble pas s’essouffler. Actuellement, le marché tente une incursion sous le support à 1,1270$, la cassure de ce niveau ouvrirait la voie à une poursuite de la baisse en direction des 1,1180$ puis 1,1075$.

Pour rappel, l’EUR/USD a validé une figure chartiste de retournement : un double sommet. Ainsi, l’analyse graphique suggère un objectif théorique autour des 1,1180$. Au vu du contexte actuel, une dégringolade plus profonde vers les prochains niveaux de support ne serait pas à exclure.

Pour résumer, la dynamique demeure baissière et l’environnement macroéconomique ne favorise pas une reprise haussière de l’EUR/USD. L’euro est complétement miné par les annonces de la BCE tandis que le dollar US bénéficie des déclarations de plusieurs responsables de la Fed, sur une possibleaccélération du "tapering" et d’une éventuelle hausse de taux en 2022.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître