Morning Meeting Forex : Le dollar garde de nombreux atouts; USD/CHF, consolidation au-dessus de 0,9240

Une semaine positive pour le dollar et la livre , le lire turque s’effondre

USD/CHF : rejet d’une forte zone de résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82,6 Test MM200 AUD/USD Baissier 0,755 0,72 EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,05 Test support EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 Rupture support 0,8400 EUR/JPY Baissier 134,12 128,5 EUR/USD Baissier 1,1525 1,117 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Neutre 1,386 1,328 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Neutre 0,933 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Neutre 118,66 112,73 Pull back

Une semaine positive pour le dollar et la livre, le lire turque s’effondre

Le dollar devait enregistrer une deuxième semaine de gains importants face à l'euro, les opérateurs pariant sur une hausse plus rapide et plus importante des taux d'intérêt aux Etats Unis, tandis que la livre sterling et le kiwi se sont également raffermis avec les anticipations de hausses de taux.

Sur les marchés émergents, l'aggravation de la crise monétaire en Turquie a fait chuter la lire à un niveau record après que la banque centrale, confrontée à des pressions politiques, ait réduit ses taux malgré une inflation proche de 20 %.

Cette semaine, les ventes au détail américaines ont battu les attentes dans la foulée de la surprise de l'inflation de la semaine dernière. En Europe, pendant ce temps, le Covid-19 est de nouveau en hausse, les ventes de voitures ont baissé pour un quatrième mois consécutif et les banques centrales s'engagent à maintenir les taux bas. Une différence sur les fondamentaux qui engagent peu les opérateurs à acheter la devise européenne.

Aujourd’hui, l’attention se portera sur les orateurs des banques centrales, avec la présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde ce matin, l'économiste de la Banque d'Angleterre Huw Pill et les responsables de la Réserve fédérale Christopher Waller et Richard Clarida cet après midi.

Le dollar australien, fortement exposé et sensible aux matières premières, devrait subir une troisième perte hebdomadaire consécutive et a été mis sous pression par la chute des prix du pétrole ces derniers jours. Toutefois, il pourrait se stabiliser aujourd’hui avec le léger rebond des cours du brut.

La livre sterling a été la plus performante des monnaies du G10 après le dollar alors qu'une poussée de l'inflation au plus haut depuis 10 ans a renforcé les attentes sur une hausse des taux de la Banque d'Angleterre dans un mois.

Le kiwi a également rebondi au cours de la nuit et est stable sur la semaine, les opérateurs commençant à parier sur une hausse de 50 points de base des taux de la RBNZ la semaine prochaine, voire sur un relèvement de sa trajectoire de taux à long terme.

USD/CHF : rejet d’une forte zone de résistance

Le dollar suisse a rejoint et rejeté une forte zone de résistance entre 0,9330 et 0,9370 confirmant une évolution latérale depuis le mois d’Aout entre ces deux niveaux et le support à 0,91.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont toutefois orientées à la hausse et le biais est donc positif au sein de cette consolidation. Un nouveau test de la zone de résistance n’est pas à exclure. Un rebond pourrait se matérialiser sur la droite de polarité à 0,9237.

La cassure de niveau invaliderait ce scénario et augmenterait la probabilité de voir les cours retourner sur le support majeur.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

