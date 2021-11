Morning Meeting Forex : La livre surperforme; USD/CAD, le retournement se confirme

Points clés de l’article :

L e dollar marque une pause , la livre à un plus haut de 18 mois contre euro

La baisse des prix du pétole soutiennent le cours de l’ USD/CAD

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82,6 Test MM200 AUD/USD Baissier 0,755 0,72 EUR/AUD Baissier 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,05 Test support EUR/GBP Baissier 0,866 0,828 Rupture support 0,8400 EUR/JPY Baissier 134,12 128,5 EUR/USD Baissier 1,17 1,117 Rupture support 1,1500 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Neutre 1,386 1,328 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Neutre 0,9315 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Neutre 114,75 112,73 Pull back

Le dollar marque une pause, la livre à un plus haut de 18 mois contre euro

Le dollar s'est maintenu en dessous d'un pic de 16 mois, après avoir perdu du terrain sur la livre et le yen au cours de la nuit, alors que les traders se demandaient si sa récente hausse ne commençait pas à s'essouffler.

La livre sterling s’échange au-dessus de 1,3500, son plus haut niveau depuis une semaine contre le dollar, suite à un bond de l'inflation britannique en octobre qui a mis la pression sur la Banque d'Angleterre pour qu'elle relève ses taux lors de sa réunion du mois prochain. L’euro livre a cassé un support majeur à 0,84 et est au plus bas depuis février 2020.

De solides données sur les ventes au détail aux États-Unis en début de semaine avaient ajouté du carburant au récent rallye du dollar, qui a commencé la semaine dernière après qu'un fort taux d'inflation aux États-Unis ait soutenu les anticipations du marché que la Réserve fédérale devra relever ses taux vers le milieu de l'année prochaine.

L'indice dollar, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six devises principales, est passé de 93,87 le 9 novembre, la veille des données sur l'inflation, à 96,22 mercredi, son plus haut niveau depuis la mi-juillet 2020 avant de corriger.

Cependant, la durabilité de la force actuelle du dollar au-delà des prochains mois semble loin d'être certaine. Les marchés sont particulièrement hawkish par rapport à la Fed et toute déception dans le calendrier pourrait voir une baisse du billet vert.

En outre, les perspectives de croissance économique pourraient devenir plus favorables à l'euro, car le pire du ralentissement de l'activité économique de la Chine semble pour l'essentiel derrière nous, tandis que les restrictions anti Covid et des importations d'énergie pourraient s'avérer moins problématiques que l'hiver dernier.

Toutefois à court terme, le billet vert reste soutenu et toute baisse peut être vu comme une occasion d’achat.

Ailleurs, les devises liées aux matières premières ont été affectées par les prix du pétrole, qui ont atteint leur plus bas niveau en six semaines.

Le dollar canadien se négocie sur 1,2600 par dollar américain, près de son plus bas niveau sur six semaines. Les marchés s'attendent à ce que la Banque du Canada commence à relever ses taux d'intérêt au début de l'année prochaine.

La baisse des prix du pétole soutiennent le cours de l’USD/CAD

Le Loonie (USD/CAD) affiche des perspectives haussières. Le dollar canadien subit la baisse des prix du pétrole.

La paire a validé une figure en creux arrondi qui a été validé par le dépassement de la résistance à 1,2432 dans un premier temps puis par le franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes dans un deuxième. Les moyennes mobiles se sont retournées puis croisées à la hausse et soutiennent les cours.

L’USD/CAD pourrait revenir sur la résistance à 1,2775. L’invalidation se situe sous le support à 1,2490.

Evolution de l’USD/CAD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE