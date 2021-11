Morning Meeting Forex : Le dollar et la livre en progression; USD/JPY, signal de reprise haussière

Points clés de l’article :

Le dollar et la livre profitent de chiffres économiques plus forts qu’attendu

USD/JPY : Franchissement d’une résistance mensuelle majeure

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82,85 AUD/USD Neutre 0,755 0,72 MM200 en résistance EUR/AUD Baissier 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,05 Test support EUR/GBP Baissier 0,866 0,84 Test support EUR/JPY Baissier 134,12 128,5 Retracement Fibo 50% EUR/USD Baissier 1,17 1,117 Objectif 1,1170 GBP/JPY Haussier 163,9 152,4 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,328 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Haussier 0,9315 0,91 Test résistance USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Haussier 114,75 112,73 Franchissement résistance

Le dollar américain a atteint un nouveau sommet depuis mars 2017 contre le yen et s'est négocié près d'un pic de 16 mois par rapport aux principales devises, alors qu'une série de données économiques solides a stimulé les anticipations pour des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tôt que prévu.

Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en octobre, selon un rapport publié mardi, poursuivant sur la lancée de la semaine dernière, lorsque les données ont montré que les prix à la consommation ont augmenté au taux le plus élevé depuis 1990.

Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré mardi que la banque centrale devrait "s'orienter dans une direction plus agressive" au cours de ses deux prochaines réunions afin de se préparer au cas où l'inflation ne commencerait pas à diminuer.

Les marchés monétaires tablent actuellement sur une forte probabilité d'une hausse des taux de la Fed en juin, suivie d'une autre en novembre.

Les commentaires optimistes de M. Bullard - qui votera l'année prochaine - permettront aux marchés de tabler sur une hausse des taux d'intérêt de la Fed (en) 2022, ce qui contraste fortement avec l'Europe, où de nouvelles mesures de restrictions pour lutter contre le virus sont mises en œuvre.

Le parlement allemand doit voter jeudi sur des mesures plus strictes pour faire face à l'épidémie, tandis que l'Autriche a imposé un confinement des personnes non vaccinées en début de semaine. La France, les Pays-Bas et de nombreux pays d'Europe de l'Est luttent également pour contenir les infections.

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera plus tard dans la journée, après avoir déclaré lundi qu'un resserrement de la politique monétaire visant à juguler l'inflation risquait d'étouffer la reprise de la zone euro.

En revanche, la livre sterling est bien orientée après la publication ce matin des prix à la consommation. Le taux d'inflation annuel au Royaume-Uni a bondi à 4,2 % en octobre 2021, le plus élevé depuis décembre 2011 et supérieur aux prévisions du marché de 3,9 %.

La livre sterling a peu changé à 1,34335 $ après avoir atteint 1,3472 $ cette nuit.

De son côté, l'Aussie a chuté après que les données sur la croissance des salaires aient été publiées ce matin, comme le prévoyaient les économistes, ce qui n'a rien changé à la position de la Reserve Bank of Australia.

Mardi, le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, s'est à nouveau opposé aux anticipations du marché pour une hausse des taux l'année prochaine, affirmant que les données et prévisions récentes ne justifiaient pas une telle décision.

USD/JPY : Franchissement d’une résistance mensuelle majeure

Le dollar yen se situe dans une tendance haussière depuis le dépassement d’une figure en triangle le 23 septembre qui signalait la fin de la consolidation débutée au début de l’été. Le contact avec la résistance mensuelle à 114,75 a entrainé une temporisation au sein d’une figure en forme de drapeau de laquelle les cours sont sortis par le haut hier.

Le franchissement de 114,75 donne une confirmation supplémentaire que la hausse reprend. Les cours pourraient à terme atteindre le niveau des 118,00 voire la résistance datant de 2016 à 118,66. Invalidation sous 112,70.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

