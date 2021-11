Morning Meeting Forex : L’euro chute après Lagarde; EUR/GBP, vers un nouveau test des 0,8400

Points clés de l’article :

Après les propos de Lagarde, l’ euro chute et permet au dollar d’atteindre un plus haut de 16 mois

EUR/GBP : La reprise baissière pourrait amener la paire à 0,8400 a minima

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82,85 AUD/USD Neutre 0,755 0,72 MM200 en résistance EUR/AUD Baissier 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,05 Test support EUR/GBP Baissier 0,866 0,842 EUR/JPY Baissier 134,12 128,5 Test support EUR/USD Baissier 1,17 1,117 Rupture support 1,1500 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,328 NZD/USD Baissier 0,7308 0,686 USD/CHF Haussier 0,9315 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Haussier 114,75 112,73

Le dollar a atteint lundi son plus haut niveau depuis 16 mois par rapport à un panier de devises majeures, alimenté par les préoccupations relatives à la croissance mondiale et à l'inflation, alors que les investisseurs attendent avec impatience les nouvelles données de cette semaine sur l'état de la consommation aux États-Unis.

Le dollar a été stimulé mercredi par des données montrant que les prix à la consommation américains ont augmenté le mois dernier au rythme annuel le plus rapide depuis 1990, remettant en question l'opinion de la Réserve fédérale selon laquelle les pressions sur les prix seront transitoires et alimentant la spéculation selon laquelle les taux d'intérêt seront relevés plus tôt que prévu.

La demande pour le billet vert s'était adoucie vendredi, lorsqu'un rapport a montré que le sentiment des consommateurs avait chuté à son plus bas niveau en dix ans, en partie à cause de la poussée de l'inflation, mais elle s'est à nouveau raffermie lundi après que les banquiers centraux d'Europe et du Royaume-Uni aient exprimé des préoccupations concernant la croissance et les prix.

Les investisseurs se tourneront vers les données des ventes au détail aux États-Unis cet après-midi pour obtenir des indices sur la direction que pourrait prendre le dollar. Les données devraient montrer que les ventes au détail ont augmenté de 1,1 % le mois dernier, selon un sondage Reuters.

L’autre point majeur de la journée hier est la faiblesse de l’euro. Les gains de l'indice du dollar, fortement pondéré par l'euro, ont été surtout favorisés par une baisse de la monnaie unique, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, continuant de repousser les anticipations du marché en faveur d'une politique plus stricte.

Les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et la flambée des coûts de l'énergie ralentissent la croissance de la zone euro et maintiendront l'inflation à un niveau élevé plus longtemps que prévu, a déclaré Mme Lagarde devant la commission des affaires économiques du Parlement européen lundi. L'inflation dans la zone euro diminuera l'année prochaine, a-t-elle déclaré.

Le fait que Mme Lagarde ait réitéré les perspectives modérées des membres de la BCE presse l’euro à la baisse. Par rapport au franc suisse, l'euro a atteint son niveau le plus faible en 18 mois juste au-dessus du seuil psychologique des 1,0500.

En Grande-Bretagne, la livre a progressé, à l'approche d'une semaine riche en données, avec les chiffres de l'emploi, de l'inflation et des ventes au détail qui devraient fournir des indices permettant de savoir si la Banque d'Angleterre relèvera ses taux en décembre, comme le prévoient les marchés. Vendredi, la livre sterling avait touché son plus bas niveau de l'année par rapport au dollar.

EUR/GBP : La reprise baissière pourrait amener la paire à 0,8400 a minima

L’euro contre livre a repris sa tendance négative. L’échec du franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes a réveillé la pression vendeuse qui s’est accentuée lors des deux dernières séances. La publication d’un chiffre du chômage outre-manche meilleur qu’attendu ce matin a confirmé les attentes de hausse des taux d’intérêts alors que l’Europe semble éloigné de cette perspective.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se retournent à la baisse. L’euro sterling pourrait revenir sur le plus bas des derniers mois à 0,8400. Une rupture donnerait un objectif sur le support à 0,8280.

Pour invalider ce scénario, l’euro devra revenir au-dessus de son dernier sommet à 0,8600.

Evolution de l’euro livre en données quotidiennes :

