DXY : le dollar atteint un plus haut de 16 mois

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

Les anticipations croissan t es de hausse des taux de la Fed et l a rhétorique dovish de la BCE font grimper le dollar

Les opérateurs de marché attendent les ventes au détail et la production industrielle américaines

Le DXY continue de progresser vers l’objectif haussier à 97,7 points

Les anticipations croissantes de hausse des taux de la Fed et la rhétorique dovish de la BCE font grimper le dollar

Le billet vert se porte bien depuis le début du mois, même très bien. Le dollar surperforme l’ensemble des autres devises majeures depuis début novembre sur fond de perspectives croissantes de hausse des taux de la Fed l’année prochaine.

Les opérateurs de marché sont de plus en plus ambitieux en matière de hausse des taux de la Fed compte tenu de l’inflation extrêmement élevée et des solides chiffres sur l’emploi. L’indice des prix à la consommation du mois d’octobre est ressorti bien au-dessus des attentes, à son niveau le plus haut depuis décembre 1990 à 6,2% et le dernier rapport JOLTS sur l’emploi a montré un nombre très élevé d’offres d’emploi et de démissions, confirmant les descriptions de plusieurs rapports indiquant un marché du travail tendu.

Les prochaines données sur l'inflation et l'emploi influenceront grandement les attentes des investisseurs en matière de taux et, par conséquent, l'ensemble des marchés financiers, en particulier le marché des devises. Mais en attendant les prochaines données sur l'inflation et l'emploi, les opérateurs de marché vont scruter les données sur les ventes au détail et la production industrielle américaines qui seront publiées cet après-midi.

Le dollar DXY est également soutenu par le creusement des perspectives de politique de la Fed et de la BCE. Alors que les opérateurs de marché tablent sur une normalisation de plus en plus rapide de la politique de la Fed, ils anticipent de moins en moins une normalisation de la politique de la BCE en raison de la rhétorique dovish des responsables de la BCE, notamment Christine Lagarde qui a déclaré lundi que le resserrement de la politique monétaire pour juguler l'inflation risque d'étouffer la reprise, et a réaffirmé que les facteurs poussant les prix à la hausse s'estomperont l'année prochaine.

À moins que les attentes de relèvement des taux de la Fed ne diminuent ou que celles de la BCE ne s'améliorent, le vent devrait donc continuer à souffler en faveur du dollar.

Le DXY continue de progresser vers l’objectif haussier à 97,7 points

Graphique hebdomadaire du cours du DXY réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du DXY de moyen/long terme sont redevenues haussières fin septembre à la suite du franchissement de la ligne de cou du double bottom à environ 93,50 points. La formation de cette figure chartiste ouvre théoriquement la voie à une poursuite de la hausse du DXY jusqu’à environ 97,7 points, ce qui correspond notamment à une résistance du mois de juin 2020.

Ces perspectives haussières seraient techniquement invalidées en cas de repli sous la ligne de cou à 93,50 points, mais l’ancien creux de mars 2020 à 94,60 points redépassé la semaine dernière sera un support intermédiaire en cas de repli.

POURSUIVRE VOTRE LECTURE