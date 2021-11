EUR/USD : en route vers le prochain support à 1,1370$ ?

Petite hausse de la volatilité sur les indices US cet après-midi, les #cryptos se replient également un peu Si l'indice #Crypto10 (indice IG qui suit la variation des 10 plus grosses cryptos) fait une incursion sous l'oblique, la correction pourrait accélérer --> https://t.co/81vDhrEjcc

Deux anciens membres de la Fed, Dudley et Lacker, estiment que la Fed va devoir relever son taux cible à au moins 3% pour garder l'inflation sous contrôle... Dudley : "Ils vont probablement commencer après juin et aller à un taux plus élevé que les gens ne le pensent"

Tesla = 4ème plus forte baisse du Nasdaq100 après les échanges twittoresques entre Musk et Sanders ce week-end $TSLA -3.4%

Banque d'Angleterre (gouverneur) -chaque réunion compte concernant une hausse de taux ("all meetings are in play" for a rate rise)