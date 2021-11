Morning Meeting Forex : Le dollar à un plus haut de 16 mois ; USD/CAD, retournement haussier

Points clés de l’article :

Le dollar casse sa résistance mensuelle

USD/CAD : Validation d’un creux arrondi

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Neutre 0,755 0,72 MM200 en résistance EUR/AUD Neutre 1,575 1,535 EUR/CHF Baissier 1,07 1,05 EUR/GBP Neutre 0,866 0,842 EUR/JPY Neutre 134,12 130,5 Test support EUR/USD Baissier 1,17 1,117 Rupture support 1,1500 GBP/JPY Neutre 163,9 148,5 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,328 NZD/USD Neutre 0,7308 0,686 USD/CHF Neutre 0,9175 0,91 USD/CAD Haussier 1,2775 1,23 Retournement en creux arrondi USD/JPY Neutre 114,75 112 Cassure du support à 113,25

Le dollar casse sa résistance mensuelle

Le dollar américain s'est dirigé vers sa meilleure semaine en près de cinq mois par rapport aux principales devises, dans un contexte d’anticipation sur des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, après que les données de cette semaine aient montré l'inflation la plus élevée aux États-Unis en trois décennies. L’indice dollar a franchi une résistance mensuelle à 94,50.

L'euro est retombé à son plus bas niveau depuis 16 mois, à 1,1436 dollar, et la livre sterling est tombée à 1,3353 dollar, son niveau le plus faible cette année.

Les données de mercredi ont montré une augmentation généralisée des prix à la consommation américains le mois dernier au rythme annuel le plus rapide depuis 1990, remettant en question l'affirmation de la Fed selon laquelle les pressions sur les prix seront "transitoires" et alimentant les spéculations selon lesquelles les décideurs relèveraient les taux d'intérêt plus tôt que prévu.

Les marchés prévoient maintenant une première hausse des taux en juillet et une autre en décembre.

Aujourd’hui, les opérateurs suivront les résultats d'une enquête de l'Université du Michigan sur l'inflation, ainsi que les données JOLTS sur les offres d'emploi plus tard dans la journée.

Le président de la Fed de New York, John Williams, s'exprime lors d'une conférence en ligne, ce qui pourrait donner un aperçu de la façon dont les responsables politiques réagissent aux chiffres de l’inflation.

Par ailleurs, Andrea Maechler, membre du conseil d'administration de la Banque nationale suisse, a déclaré lors d'un événement jeudi en fin de journée que le franc suisse restait demandé en tant que valeur refuge, les incertitudes du marché étant élevées en raison de la pandémie actuelle de Covid-19.

D’un autre côté, les devises liées aux matières premières comme le dollar canadien ont aussi suble la baisse modérée du pétrole

USD/CAD : Validation d’un creux arrondi

Le loonie (USD/CAD) a validé mercredi une figure de retournement en forme de creux arrondi. Le franchissement des 1,2432 puis de la moyenne mobile à 200 périodes donnaient le signal de la validation. Les cours ont depuis accéléré à la hausse.

Les perspectives sont donc maintenant positives avec comme objectif 1,2775. Un retour sous l’oblique ascendante invaliderait ce scénario haussier.

Evolution du USD/CAD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE