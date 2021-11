Morning Meeting Forex : Publication de l’Inflation aux Etats Unis; EUR/USD, le support à 1,1500 va-t-il céder ?

Points clés de l’article :

Dans l’attente des chiffres sur l’inflation, le dollar se maintient

EUR/USD : La forte zone de support à 1,1500 en danger

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Neutre 0,755 0,7316 MM200 en résistance EUR/AUD Neutre 1,59 1,535 EUR/CHF Baissier 1,0865 1,05 EUR/GBP Neutre 0,866 0,842 EUR/JPY Neutre 134,12 130,75 Test support EUR/USD Baissier 1,17 1,15 GBP/JPY Neutre 163,9 148,9 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,341 Doji NZD/USD Haussier 0,7308 0,707 Pull back sur oblique baissière USD/CHF Baissier 0,9175 0,91 USD/CAD Neutre 1,244 1,23 Test MM200 USD/JPY Neutre 114,75 112 Retracement Fibo 50% atteint

Le dollar se maintient par rapport aux principales devises et s'est négocié près d'un plus bas d'un mois par rapport au yen avant de se reprendre, avec des données très attendues sur l'inflation américaine qui pourraient guider le calendrier d'une augmentation des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Les économistes interrogés par Reuters voient l'indice des prix à la consommation américain d'octobre s'accélérer à 0,4 % par rapport à la hausse de 0,2 % du mois précédent, la mesure de base étroitement surveillée en glissement annuel gagnant 0,3 point de pourcentage à 4,3 %, bien au-dessus de l'objectif d'inflation annuel moyen de 2 % de la Fed.

Il faudra certainement voir un chiffre plus fort pour voir sortir le dollar par le haut, ce qui serait interprété comme une pression sur la Fed pour débuter une phase de hausse des taux. Bien que le dollar ait été orienté à la baisse par rapport au yen, si l'indice des prix à la consommation américain est élevé, cela représente un risque pour les positions courtes sur la paire USDJPY mais aussi dans une moindre mesure pour les positions longues sur le câble et l’EUR/USD.

En Chine la publication sur l’inflation cette nuit a montré que les prix ont augmenté au rythme le plus rapide depuis 1995, dépassant les prévisions et réduisant davantage les marges bénéficiaires des producteurs aux prises avec la flambée des prix du charbon et d'autres matières premières.Les prix à la production en Chine ont augmenté de 13,5 % en glissement annuel en octobre 2021, dépassant les attentes du marché qui prévoyaient un gain de 12,4 % et faisant suite à la hausse de 10,7 % enregistrée en septembre

Les données de mardi ont montré que les prix à la production aux États-Unis ont solidement augmenté en octobre, ce qui indique qu'une inflation élevée pourrait persister dans un contexte de difficultés sur les chaînes d'approvisionnement lié à la pandémie.

Cependant hier, les responsables de la Fed ont maintenu leur position déclarant qu'ils n'étaient pas certain que l'inflation élevée s'installe plus profondément que prévu.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré qu'il faudrait attendre la mi-2022 pour que les perspectives en matière d'emploi et d'inflation soient plus claires. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré qu'il pensait que les forces qui maintiennent les gens hors du marché du travail et poussent les prix à la hausse seraient temporaires.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a rencontré Lael Brainard, gouverneur de la Fed, qui pourrait être la prochaine présidente de la Fed. Elle serait considérée comme un choix dovish. La nomination éventuelle de Brainard comme présidente de la Fed est un facteur baissier pour les taux et le dollar.

Malgré un timide rebond de 3 jours au contact du fort support au-dessus de 1,1500, l’euro contre dollar reste sous pression sous l’oblique baissière qui bloque les cours depuis début juin. Une petite résistance s’installe même sur 1,1617. Le biais reste donc baissier tant que les rebonds restent limités sous l’oblique et deviendra positif uniquement sur franchissement de la résistance à 1,1690/1,1700.

La rupture de la forte zone de support entre 1,1500 et 1,1525 serait négative avec un objectif à moyen terme sous 1,1150.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

