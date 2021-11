Morning Meeting Forex : Le dollar proche de son sommet; EUR/GBP : la livre s’affaiblit contre euro

Points clés de l’article :

Les chiffres de l’inflation, principal rendez-vous cette semaine

EUR/GBP : Respiration dans une tendance baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 82 AUD/USD Neutre 0,755 0,7316 MM200 en résistance EUR/AUD Neutre 1,567 1,535 EUR/CHF Baissier 1,0865 1,05 EUR/GBP Neutre 0,866 0,842 EUR/JPY Neutre 134,12 130,75 EUR/USD Baissier 1,17 1,15 GBP/JPY Neutre 163,9 148,9 Test MM200 GBP/USD Baissier 1,386 1,341 NZD/USD Haussier 0,7308 0,707 Pull back sur oblique baissière USD/CHF Baissier 0,9473 0,91 USD/CAD Neutre 1,244 1,23 Test MM200 USD/JPY Haussier 114,75 113,25 Consolidation

Le dollar reste stable en ce début de semaine proche des sommets atteints vendredi, les cambistes cherchant une voie entre les anticipations des marchés en matière de taux d'intérêt et les banquiers centraux qui s'engagent à maintenir les taux bas même en cas de poussée de l'inflation.

Le chiffre de la semaine sera publié mercredi avec l’inflation qui devrait montrer que la hausse des prix à la consommation aux États-Unis s'élève à 5,8 % en glissement annuel, ce qui sera un nouveau élément susceptible de faire bouger la ligne qui reste accommodante de la banque centrale américaine.

Après avoir brièvement touché un sommet de 15 mois à 1,1514USD sur l'euro dans le sillage de solides données sur le travail aux États-Unis vendredi, le billet vert s'est stabilisé à 1,1550 contre euro.

La livre sterling, qui a été malmenée lorsque la Banque d'Angleterre a surpris les opérateurs en maintenant ses taux la semaine dernière, est tombée à son plus bas niveau en cinq semaines, à 1,3425 dollar vendredi, avant de rebondir pour s’établir à 1,3485 dollar ce matin.

La surprise de la Banque d'Angleterre a déclenché un revirement brutal à la fin de la semaine dernière des anticipations agressives sur des hausses de taux imminentes en Grande-Bretagne.

Les banques centrales ont surpris un grand nombre de marchés en apaisant les craintes de hausses de taux ce qui a eu pour conséquence une hausse des marchés des actions.

Les devises sont prises dans ce tourbillon, le marché semblant être dans un schéma d'attente mais avec des risques qui s'accumulent, en particulier en Chine où un ralentissement de l'économie a des implications mondiales.

Les données du week-end ont montré que les exportations chinoises ont été fortes de manière inattendue, mais que les importations ont été faibles de manière aussi inattendue, ce qui constitue un autre indicateur de la faiblesse de la demande, en particulier alors que la Chine renforce les restrictions de mouvement pour contenir le Covid-19. Le dollar australien lié par les exportations de matières premières à l’empire du milieu pourrait continuer à subir cette semaine

Les traders attendent également les données sur les prix à la production et à la consommation en Chine, qui seront publiées mercredi. La croissance annuelle des prix à la production devrait atteindre 12 %, ce qui pourrait être le signe d'une pression accrue sur les prix à travers les chaînes d'approvisionnement mondiales.

EUR/GBP : Respiration dans une tendance baissière

L’euro contre livre rebondit vivement surtout depuis le compte rendu de la réunion de la BOE jeudi dernier et parvient ce matin à dépasser la moyenne mobile à 200 périodes. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont retournées et croisées à la hausse. A très court terme donc on assiste à une respiration qui peut se prolonger.

Cependant la tendance reste toujours baissière sous l’oblique légèrement descendante reliant les sommets apparus depuis avril et surtout sous la droite de résistance à 0,8658. Au-dessus se situe un denier obstacle à 0,8720 pour inverser complétement la pression vendeuse.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

