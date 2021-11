Morning Meeting Forex : Le bal des banques centrales; EUR/USD : Consolidation au-dessus de 1,1500

Points clés de l’article :

EUR/USD : L’ euro consolide avant la Fed

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 86 78,84 AUD/USD Neutre 0,755 0,7106 MM200 en résitance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,535 Objectif Tête épaules atteint EUR/CHF Baissier 1,0865 1,06 EUR/GBP Baissier 0,8527 0,828 EUR/JPY Neutre 134,12 127,94 EUR/USD Neutre 1,17 1,15 GBP/JPY Neutre 163,9 148,9 GBP/USD Baissier 1,386 1,319 NZD/USD Haussier 0,7308 0,7128 USD/CHF Baissier 0,9473 0,91 USD/CAD Neutre 1,295 1,23 USD/JPY Haussier 114,75 110,8

Le dollar s'est détendu par rapport aux principales devises lundi, après avoir enregistré sa plus forte hausse quotidienne en plus de quatre mois lors de la séance précédente, les fonds spéculatifs ayant réduit leurs paris baissiers avant la réunion très attendue de la Réserve fédérale américaine cette semaine.

La politique monétaire des États-Unis, de l'Australie et du Royaume-Uni est au centre de l'attention, et l'on s'attend largement à ce que la Réserve fédérale annonce une réduction des mesures de relance, un facteur qui a alimenté la hausse du billet vert ces dernières semaines.

L'accélération des données sur l'inflation a incité certaines banques d'investissement comme Goldman Sachs à avancer leurs prévisions d'une hausse des taux par la Fed dès juillet 2022, contre le troisième trimestre 2023 auparavant.

Le billet vert avait bondi vendredi, sa plus forte hausse en une journée depuis la mi-juin, après une hausse de 4,4 % de l'indice des dépenses de consommation personnelle - la mesure de l'inflation privilégiée par la Fed - qui a renforcé les attentes du marché quant à un relèvement des taux vers le milieu de l'année prochaine.

Les marchés monétaires attribuent une probabilité de 50 % à une hausse des taux de 25 points de base par la Fed d'ici juin prochain, contre 15 % un mois plus tôt, selon les données des contrats à terme du CME.

La Reserve Bank of Australia a abandonné l'objectif de rendement de 0,1 % sur l'obligation d'État d'avril 2024 lors de sa réunion de politique monétaire cette nuit et a soustrait sa précédente projection selon laquelle les taux ne devraient pas augmenter avant 2024. Dans le même temps, les décideurs ont maintenu le taux d'escompte à un niveau historiquement bas de 0,1 % pour le 12e mois consécutif, tout en continuant à acheter des obligations d'État au rythme de 4 milliards de dollars australiens par semaine jusqu'à la mi-février 2022 au moins.

La livre sterling a touché son plus bas niveau en plus de deux semaines par rapport au dollar, sous la pression de l'incertitude concernant l'orientation politique de la Banque d'Angleterre et de l'escalade de la querelle post-Brexit avec la France au sujet du poisson.

La plupart des observateurs s'attendent à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux de 15 points de base pour les porter à 0,25 % jeudi, bien qu'un vote partagé soit probable et que certains pensent que la banque pourrait ne pas agir, se contentant d'un signal hawkish.

L’euro contre dollar reste dans une tendance négative sous l’oblique baissière malgré uen consolidation en cours. La forte bougie négative de vendredi signale la présence de vendeurs qui ont annulé la tentative de reprise haussière.

Toutefois, le fort support au-dessus de 1,1500 endigue la pression négative et permet à la devise unique de se maintenir. La cassure de ce niveau donnerait le signal d’une reprise baissière vers 1,1100.

Une clôture au-dessus de l’oblique serait un signal positif qui serait confirmé au-dessus de la résistance à 1,1692 avec un potentiel vers la moyenne mobile à 200 périodes

