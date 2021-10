Morning Meeting Forex : Le dollar se maintient; AUD/USD, une resistance à franchir

Points clés de l’article :

Le dollar s’affaiblit mais préserve son support à 93,73

Le dollar australien touche une forte zone de résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 78,84 Test résistance/Surachat AUD/USD Neutre 0,7478/0,7500 0,7106 Test résistance EUR/AUD Baissier 1,6235 1,542 Tête épaules EUR/CHF Baissier 1,0865 1,066/1,0700 EUR/GBP Baissier 0,8527 0,828 EUR/JPY Haussier 134,12 127,94 Surachat EUR/USD Neutre 1,1909 1,15 GBP/JPY Haussier 163,9 148,9 Surachat GBP/USD Neutre 1,386 1,319 NZD/USD Haussier 0,717 0,686 Test résistance USD/CHF Neutre 0,9473 0,91 USD/CAD Baissier 1,295 1,23 USD/JPY Haussier 114,75 110,8 Test résistance mensuelle

Le dollar s’affaiblit mais préserve son support à 93,73

Le dollar a reculé mardi, alors que la hausse rapide des rendements du Trésor américain s'est interrompue et que d'autres devises, dont la livre sterling, ont été stimulées par des prévisions de hausse des taux d'intérêt plus rapides que prévu.

La semaine dernière, le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis un an par rapport à un panier d'autres devises, en raison de l'envolée des rendements du Trésor et des anticipations faites par les investisseurs que la Réserve fédérale pourrait être amenée à relever ses taux pour faire face à une inflation obstinément élevée.

Les rendements ont toutefois semblé se stabiliser mardi, ce qui a réduit la demande pour le billet vert.

Le mouvement de baisse du dollar a également été probablement exagéré par des facteurs techniques, les investisseurs se déchargeant des positions longues au contact d’une résistance hebdomadaire significative.

Les devises, notamment la livre sterling et le dollar néo-zélandais, profitent de la hausse des anticipations de hausse des taux d'intérêt dans leur pays.

La livre sterling a bondi, les marchés monétaires prévoyant un cumul de 35 points de base de hausses de taux d'ici la fin de l'année. Cependant ce matin, la hausse de la livre est contrecarrée par des chiffres sur l’inflation étonnamment plus bas. Le taux d'inflation annuel du Royaume-Uni a légèrement baissé à 3,1% en septembre 2021, après avoir atteint son plus haut niveau en 9 ans à 3,2% en août, et est inférieur aux prévisions de 3,2%.

Le dollar néo-zélandais s’envole aussi après que les données de lundi aient montré l'inflation la plus rapide des prix à la consommation en plus d'une décennie.

Les rendements à court terme de ces devises ont augmenté comparativement plus qu'aux États-Unis.

L'Aussie a atteint son plus haut niveau en six semaines, en réaction au compte rendu négatif de la dernière réunion de la Reserve Bank of Australia.

Le yuan a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois, les craintes de contagion des problèmes d'endettement du géant immobilier China Evergrande s'étant dissipées et certains de ses pairs ayant effectué des paiements de coupons obligataires. Les responsables politiques ont déclaré à la fin de la semaine dernière que la situation était maîtrisable.

Le dollar australien touche une forte zone de résistance

Le dollar australien rejoint une forte zone de résistance entre 0,7478 et la moyenne mobile à 200 périodes juste au-dessus du niveau psychologique 0,7500. La cassure de l’oblique baissière et un dernier creux supérieur au précédent avaient permis de sortir de la tendance négative qui prévalait.

Le RSI est entré en zone de surachat et le contact avec la zone de résistance pourrait entraîner une consolidation. Le dépassement de la MM200 validerait un potentiel de hausse plus important vers 0,7617 puis 0,7775.

Evolution du dollar australien contre dollar américain en données quotidiennes :

