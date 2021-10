GBP/USD : l’inflation britannique ralentit de manière inattendue, la livre recule

Points-clés de l’article sur le GBP/USD :

La livre sterling recule suite au ralentissement inattendu de l’inflation

Le GBP/ USD fait face à une oblique baissière

La livre sterling recule suite au ralentissement inattendu de l’inflation

La livre sterling est sous pression ce mercredi après la publication des chiffres de l'inflation au Royaume-Uni. L'indice des prix à la consommation (IPC) a, contre toute attente, légèrement diminué, augmentant de 3,1 % en glissement annuel en septembre, alors que le consensus prévoyait une inflation inchangée à 3,2 %. Le secteur de l'alimentation et des boissons a été la seule catégorie à faire baisser le taux d'inflation global en septembre.

Forcément, compte tenu des préoccupations importantes de la Banque d’Angleterre (BoE) autour de l’inflation, ce léger ralentissement de l’inflation vient donner un peu d’espoir sur l’idée que l’inflation pourrait être transitoire.

Toutefois, l'inflation reste bien au-dessus de l'objectif de 2,0 % de la BoE, de sorte que ce ralentissement des prix est insuffisant pour ne pas envisager une hausse des taux de la banque centrale l'année prochaine.

Par ailleurs, l’inflation de septembre ne tient pas compte de l'augmentation récente des prix de l'énergie, du carburant et la fin de la TVA à 5 % dont le secteur de l'hôtellerie a exceptionnellement bénéficié depuis le début de la pandémie.

Le prochain catalyseur clé pour le taux de change sera la publication des PMI flash pour le mois d'octobre, vendredi. Ces PMI donneront une image avancée de l'état des principales économies par rapport aux mois précédents. Les commentaires des rapports sur l'inflation seront évidemment suivis de près.

Le GBP/USD fait face à une oblique baissière

Graphique journalier du cours du GBP/USD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le GBP/USD recule ce mercredi après avoir rebondi depuis le début du mois jusqu’à l’oblique baissière qui passe par les sommets de juillet et septembre (en rouge dans le graphique). Si ce retournement baissier sous l’oblique se confirme, ce serait un signal en faveur d’une nouvelle jambe de baisse.

Dans le cas inverse, le dépassement de l’oblique baissière ouvrirait la voie à une poursuite de la hausse jusqu’au seuil symbolique à 1,40$, voire le plus haut de l’année à environ 1,42$.

Néanmoins, une hausse jusqu’à 1,42$ semble peu probable tant que les opérateurs de marché et la Fed sont autant hawkish. La Fed s’attend à la fin du tapering d’ici l’été prochain et les opérateurs de marché s’attendent en plus à deux hausses des taux de la Fed l’année prochaine…

POURSUIVRE VOTRE LECTURE