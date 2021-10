Morning Meeting Forex : Le dollar s’affaiblit ; USD/CHF, baisse vers la moyenne mobile à 200 périodes

Points clés de l’article :

Des signes d’un rééquilibrage des politiques monétaires défavorable au dollar

USD/CHF : Le dollar Suisse confirme la cassure de l’oblique haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 78,84 Surachat AUD/USD Neutre 0,7478 0,7106 EUR/AUD Baissier 1,6235 1,5606 Tête épaules- Objectif 1,5606 atteint EUR/CHF Baissier 1,0865 1,066/1,0700 EUR/GBP Baissier 0,8527 0,828 EUR/JPY Haussier 134,12 127,94 Surachat EUR/USD Neutre 1,1909 1,15 GBP/JPY Haussier 163,9 148,9 GBP/USD Neutre 1,386 1,319 NZD/USD Haussier 0,717 0,686 Franchissement oblique baissière USD/CHF Baissier 0,9473 0,91 Pull back sur oblqiue haussière USD/CAD Baissier 1,295 1,23 USD/JPY Haussier 114,75 110,8 Surachat

Le dollar casse ce matin son support à 93,73, en raison de la faiblesse des statistiques industrielles américaines et des anticipations du marché sur une normalisation plus rapide de la politique monétaire dans d'autres pays. Une reprise du sentiment de risque a également pesé sur la monnaie américaine, valeur refuge.

La production manufacturière américaine a été affectée par une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a pesé sur la production de véhicules automobiles, apportant une preuve supplémentaire que les contraintes d'approvisionnement entravent la croissance économique. La production manufacturière américaine au mois de septembre a baissé de façon inattendue de 0,7 % mensuel, ce qui est plus faible que les attentes de +0,1 % et constitue la plus forte baisse en 7 mois.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a envoyé un nouveau signal en faveur d'une hausse précoce des taux au Royaume-Uni en déclarant dimanche que la banque centrale "devra agir" pour contrer les risques d'inflation croissante. En Nouvelle-Zélande, les paris pour une normalisation plus rapide de la politique ont été alimentés lundi par des données montrant l'inflation des prix à la consommation la plus rapide depuis plus d'une décennie.

Le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont été à l'origine d'une hausse des rendements obligataires à court terme dans le monde entier, les taux en Europe et en Australie augmentant comparativement plus que ceux des États-Unis, ce qui a exercé une pression sur le dollar.

Le sentiment que l'inflation "transitoire" durera plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant a été le principal catalyseur, le marché ayant recalibré les prévisions de hausse des taux dans la plupart des pays.

Le dollar australien profite de ce rééquilibrage, s'approchant d'un sommet et de sa moyenne mobile à 200 périodes, même après que le procès-verbal de la réunion de septembre de la Reserve Bank of Australia ait montré mardi que les décideurs craignent qu'un resserrement de la politique ne nuise au marché du travail.

USD/CHF : Le dollar Suisse confirme la cassure de l’oblique haussière

Le dollar suisse depuis sa cassure de l’oblique haussière a effectué un pull back classique avant de repartir à la baisse hier. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes s’orientent à la baisse et sont en passe de se croiser, ce qui donnerait un signal d’un mouvement plus ample surtout qu’il s’accompagnerait d’une rupture de la moyenne mobile à 200 périodes sur 0,9177. L’objectif serait alors 0,9100.

Tant que cela n’est pas le cas, le dollar suisse peut toujours consolider horizontalement sur les niveaux actuels.

Le dépassement du plus haut d’hier à 0,9273 invaliderait le biais baissier.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

