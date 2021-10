DXY : La baisse inattendue de la production industrielle pèse sur le dollar

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

La baisse inattendue de la production industrielle réduit les attentes de hausse de taux

Les opérateurs de marché continuent à parier sur deux hausses des taux de la Fed en 2022

Le dollar DXY revient tester la ligne de cou de son triangle ascendant

La baisse inattendue de la production industrielle américaine du mois dernier a jeté un froid sur les attentes des investisseurs concernant les taux des fonds fédéraux américains, ce qui n'a évidemment pas plu au dollar.

Les perspectives de taux reflétées par les contrats à terme EURODOLLAR (à ne pas confondre avec le taux de change EUR/USD) se sont retournées après la publication de la production industrielle américaine, ressortie en baisse de 1,3 % en septembre alors que le consensus tablait sur une modeste hausse de 0,2 %.

L'écart entre le contrat à terme EURODOLLAR le plus proche et le contrat de décembre 2022 avait bondi de 30 points de base entre le début du mois et le sommet de lundi (avant la publication de la production industrielle) et a depuis diminué de 9 points de base.

Evolution de l’écart entre le contrat à terme EURODOLLAR le plus proche et celui de décembre 2022 et le DXY réalisé sur TradingView :

Les opérateurs de marché continuent à parier sur deux hausses des taux de la Fed en 2022

Toutefois, avec un écart d'environ 50 points de base, les participants au marché continuent d'anticiper deux hausses des taux de la Fed d'ici la fin de l'année prochaine, ce qui semble particulièrement ambitieux étant donné que l'économie américaine semble ralentir plus rapidement que prévu et que la Fed n'a même pas commencé son tapering (l'indicateur GDPNow prévoit désormais une croissance de seulement 1,2 % au troisième trimestre, contre 5,0 % début septembre).

Ces attentes particulièrement ambitieuses semblent être alimentées par la récente envolée des prix de l'énergie qui fait craindre une inflation persistante. Il est très probable que si les prix de l'énergie baissent, l'écart des contrats à terme EURODOLLAR se réduise davantage.

La baisse des anticipations de hausse des taux depuis hier est également visible sur les rendements obligataires américains de court terme. Le rendement américain à 2 ans perd 3,8 points de base mardi, ce qui n'est peut-être pas beaucoup en valeur absolue, mais représente une baisse de 9 % par rapport au taux de la veille.

Evolution du taux à 2 ans US et du DXY réalisé sur TradingView :

Les prochaines données économiques américaines seront particulièrement importantes. De nouvelles déceptions réduiraient davantage les perspectives de hausse des taux, ce qui accentuerait la pression sur le dollar.

Le dollar DXY revient tester la ligne de cou de son triangle ascendant

Graphique journalier du cours du DXY réalisésur TradingView :

Prévisions cours du dollar DXY

Sur le plan de l’analyse technique, le DXY revient tester un support clé à environ 93,50 points correspondant à la ligne de cou du triangle ascendant duquel il est sorti par le haut le mois dernier.

Un repli sous cette ligne de cou serait mauvais pour les perspectives de court terme du dollar, mais il en faudra plus pour remettre en question les perspectives haussières de fond. Un repli sous 93,50 points ouvrirait la voie à un retour du DXY à l’oblique haussière qui passe par les creux de la mi-juin, fin juillet et début septembre (en jaune).

En cas de rebond, la première résistance à surveiller sera celle sous laquelle le DXY s’est replié la semaine dernière, à environ 94,65 points, puis le seuil symbolique à 95,00 points. A long terme, le triangle ascendant donne un objectif théorique de hausse jusqu’aux environs des 97,50 points.

