Morning Meeting Forex : Le PIB chinois soutient les devises refuges ; EUR/GBP, reprise de la tendance baissière

EUR/GBP : L’ euro renoue avec sa tendance baissière contre livre

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 78,84 Surachat AUD/USD Neutre 0,7316 0,7106 Test oblique baissière EUR/AUD Baissier 1,6235 1,5606 Tête épaules- Objectif 1,5606 atteint EUR/CHF Baissier 1,0865 1,066 EUR/GBP Baissier 0,8614 0,828 EUR/JPY Haussier 132,5 127,94 Surachat EUR/USD Baissier 1,1909 1,15 GBP/JPY Haussier 163,9 148,9 GBP/USD Neutre 1,3674 1,319 NZD/USD Neutre 0,717 0,686 Oblique baissière en résistance USD/CHF Baissier 0,9473 0,91 Pull back sur oblqiue haussière USD/CAD Neutre 1,295 1,23 USD/JPY Haussier 114,75 110,8

Le dollar ouvre la semaine en légère hausse, tandis que le kiwi et la livre sterling ont légèrement progressé après un taux d'inflation très élevé en Nouvelle-Zélande et des remarques optimistes du chef de la banque centrale britannique, qui vont dans le sens de hausses de taux attendus par les investisseurs.

L'indice du dollar a maintenant glissé d'environ 0,6 % par rapport aux sommets de 2021 de la semaine dernière, les investisseurs estimant que si les pressions sur les prix pourraient inciter la Réserve fédérale à augmenter ses taux, d'autres banques centrales pourraient devoir se montrer plus agressives au cours du cycle de resserrement.

Lundi, la Nouvelle-Zélande a enregistré sa plus forte hausse trimestrielle des prix à la consommation depuis dix ans. Les données ont fait grimper le kiwi à un sommet d'un mois de 0,7105 au contact d’une oblique baissière qui provoque des ventes.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré dimanche que la flambée des prix de l'énergie prolongerait le rythme de l'inflation et que les responsables politiques "devront agir" s'ils constatent des risques.

Le reste du monde dépasse probablement les États-Unis en matière d'inflation, pour le moment, et cela met davantage de pression sur ces banques centrales que sur celle des États-Unis.

Les contrats à terme sur les taux courts aux Etats Unis prévoient maintenant que les hausses de taux américains commenceront en septembre prochain, en raison de l'augmentation des pressions inflationnistes, mais on s'attend à un cycle relativement lent, les prix suggérant que les taux pourraient se maintenir à 1,5 % jusqu'en 2026.

La tarification des swaps suggère qu'une action plus rapide et plus prolongée est maintenant plus probable ailleurs - avec une probabilité de près de 30 % d'une hausse des taux de la Banque d'Angleterre cette année et près de 80 points de base de hausses jusqu'en 2022.

Même en Australie, où la banque centrale a insisté sur le fait qu'elle comptait maintenir ses taux jusqu'en 2024, les swaps prévoient des hausses à partir de la mi-2022 et 100 points de base de hausses avant même le début de 2024.

Ce matin , Les données sur le produit intérieur brut chinois sont sorties plus bas qu’attendu profitant aux devises refuges, tandis que les marchés du crédit chinois font l'objet d'une attention particulière, car un grand nombre de promoteurs immobiliers doivent payer des coupons d’obligations. Le PIB est ressorti à +4,9% au 3 ème trimestre contre des attentes à 5,2%.

EUR/GBP : L’euro renoue avec sa tendance baissière contre livre

L’euro livre sort d’une large bande de consolidation horizontale par le bas et reprend sa tendance baissière. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées négativement et vont dans le sens d’une poursuite du mouvement vers le plus bas de février 2020 à 0,8282.

Un retour au-dessus de la droite de polarité à 0,8522 invaliderait ce scénario.

