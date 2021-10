EUR/USD : un scénario de reprise haussière en direction des 1,1710$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Le contexte macroéconomique favorise le dollar américain

EUR/USD : une reprise haussière vers 1,1710$ est envisageable

Le contexte macroéconomique favorise le dollar américain

Le dollar américain reste solide face à l'euro, le billet vert profitant de son statut de valeur refuge dans un marché inquiété par le ralentissement de la croissance chinoise et par l'inflation. Le PIB de la Chine n'a été que de 4,9% en rythme annuel sur la période juillet-septembre, le chiffre le plus faible enregistré depuis le troisième trimestre de l'an dernier.

Les statistiques chinoises moins bonnes qu'attendu, les craintes sur lahausse des prix et ses répercussions sur la politique monétaire de la Réservefédérale soutiennent le dollar. La menace inflationniste reste une source d'inquiétude pour les marchés et participe au raffermissement des taux longs et des emprunts souverains.Dans ce contexte, de nombreux intervenants anticipent une normalisation plus rapide que prévu des politiques monétaires. Par conséquent, un durcissement de la politique monétaire rendrait le dollar plus attractif.

Côté indicateur, la production industrielle a chuté en septembre aux États-Unis (-1,3%), à cause notamment de la production automobile qui souffre toujours de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, mais aussi des dégâts persistants de l'ouragan Ida, qui a touché la Louisiane fin août.

EUR/USD : une reprise haussière vers 1,1710$ est envisageable

Graphiquement, l’euro n’a pas dit son dernier mot, la configuration technique plaide pour un creux de marché à court terme et une reprise haussière vers 1,1710$.

Tout d’abord, la paire a validé un pattern de retournement : un avalement haussier (séance du mercredi 13 octobre) sur la zone de support à 1,1530$. Ainsi, cette structure de prix invite à un rebond de l’euro. Ensuite, force est de constater que les prix ont aussi confirmé une divergence haussière sur RSI. De ce fait, ces éléments techniques haussiers devraient permettre à l’euro de reprendre de la hauteur dans les prochains jours.

Bien entendu, l’EUR/USD évolue dans un canal baissier depuis plusieurs semaines. La paire devra donc franchir la résistance à 1,1620$ pour libérer le potentiel haussier afin de rallier la borne haute du canal couplée à la moyenne mobile 50 périodes autour des 1,1710$.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

Twitter @Joris Zanna

POURSUIVRE VOTRE LECTURE

3 conseils de trading que j’aurais aimé connaître quand j’ai débuté sur le Forex

Quatre indicateurs techniques très efficaces que tout trader devrait connaître