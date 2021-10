EUR/CHF : l’euro inscrit un nouveau plus bas annuel face au franc suisse

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

Le franc s uisse profite de son statut de monnaie refuge

Les investisseurs réagissent aux risques de stagflation en se tournant vers la devise helvétique. Au milieu des craintes que l'économie mondiale se dirige vers un environnement caractérisé par une forte inflation et une croissance faible ou nulle, la monnaie suisse met en avant son statut de devise refuge.

Toutefois, Christine Lagarde a déclaré ce jeudi lors d'une réunion du comité monétaire et financier du Fonds monétaire international que : « la BCE continue de considérer cette poussée de l’inflation comme étant largement provoquée par des facteurs temporaires ».

La présidente de la Banque centrale européenne a d’ailleurs ajouté que : « l'impact de ces facteurs sur les taux annuels d'évolution des prix devrait s'atténuer dans le courant de l'an prochain, modérant ainsi l'inflation annuelle ».

Le franc suisse est aussi une bonne couverture grâce à la banque centrale du pays et à une économie moins exposée aux pressions sur les prix.La Banque nationale suisse a un mandat strict en matière d'inflation, elle pourrait permettre au franc de se renforcer pour se défendre contre l'inflation importée.

En outre, les marchés restent nerveux à cause des perspectives d'un resserrement des politiques monétaires des banques centrales, des tensions inflationnistes, des inquiétudes suscitées par le groupe chinois Evergrande et de la flambée des matières premières.Les opérateurs font face à des vents contraires. Ces différents éléments pourraient continuer à entretenir de la nervosité sur le marché des changes (Forex) et ainsi renforcer le franc suisse dans les semaines à venir.

EUR/CHF : la paire évolue dans un canal baissier

Côté graphique, l’europoursuit sa dégringolade en direction des 1,0670 ce jeudi. Depuis mars 2021, la paire évolue à l’intérieur d’un canal baissier. Une clôture sous le support psychologique des 1,0700 ouvrirait la voie à une accélération baissière en direction des prochains supports.

Certes, le niveau des 1,0670 constitue un rempart pour stopper la chute de l’euro, mais une incursion sous ce seuil ne serait pas de bon augure pour la suite. L’EUR/CHF pourrait se diriger vers la borne basse du canal autour des 1,0610. Ce scénario commence doucement à se mettre en place selon l’analyse graphique.

Au vu du contexte actuel, difficile d’évoquer une reprise haussière de l’euro, les inquiétudes demeurent très présentes et plombent la monnaie unique. Pour cela, il faudrait que le marché parvienne à reconquérir les 1,0790 puis à s’extraire par le haut du canal baissier.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIÈRES

