Morning Meeting Forex : Le dollar limite sa progression; USD/CHF, biais baissier à très court terme

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,26 78,84 AUD/USD Neutre 0,7316 0,7106 Test oblique baissière EUR/AUD Baissier 1,6235 1,5606 Tête épaules- Objectif 1,5606 EUR/CHF Baissier 1,0865 1,066 Cassure support 1,07 EUR/GBP Baissier 0,8614 0,845 Retour sur support EUR/JPY Haussier 132,5 127,94 EUR/USD Neutre 1,1909 1,15 Avalement Haussier GBP/JPY Haussier 155,15 148,9 Test résistance GBP/USD Neutre 1,3674 1,319 NZD/USD Neutre 0,73 0,686 Oblique baissière en résistance USD/CHF Baissier 0,9473 0,91 Cassure Oblique haussière USD/CAD Neutre 1,295 1,2422 Test support USD/JPY Haussier 114,5 110,8

Le dollar a touché jeudi son plus bas niveau de la semaine par rapport aux devises majeures, reprenant son souffle après un rallye qui l'avait porté à son plus haut niveau depuis un an, alimenté par les attentes d'un relèvement plus rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale. L’indice dollar a rejeté la forte résistance hebdomadaire 94,40.

Le dollar s'est replié même après que les minutes de la réunion de septembre du Comité fédéral de l'open market aient confirmé que le tapering des mesures de relance est presque certain de commencer cette année, et ont montré qu'un nombre croissant de décideurs s'inquiétaient de la persistance d'une inflation élevée.

Les prix à la consommation américains ont fortement augmenté en septembre et ils devraient continuer à augmenter en raison de la flambée des prix de l'énergie, ce qui pourrait pousser la Fed à agir plus tôt pour normaliser sa politique.

La plupart des responsables de la Fed, y compris le président Jerome Powell, ont jusqu'à présent soutenu que les pressions sur les prix seront transitoires.

Les marchés monétaires évaluent actuellement à 50/50 la probabilité d'une première hausse des taux de 25 points de base d'ici juillet.

La réaction du dollar pourrait être un exemple de "acheter la rumeur, vendre le fait", malgré cela la tendance reste toujours haussière sur le billet vert. .

USD/CHF : Le dollar suisse casse une oblique de support

Le dollar contre franc suisse a clôturé hier sous une oblique haussière qui soutenait les cours depuis début Aout. La bougie s’apparente à un marubozu baissier qui indique un risque vendeur à court terme.

Ce matin les cours testent un support à 0,9215. Une cassure pourrait valoir un test de la moyenne mobile à 200 périodes sur 0,9175.

A court terme un biais baissier apparaît donc avec une invalidation au-dessus de la droite de résistance à 0,9315

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

