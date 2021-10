Morning Meeting Forex : Le dollar pris entre deux eaux; EUR/AUD, tête épaules

Points clés de l’article :

La séance d’hier s’est déroulée en deux temps

EUR/AUD : Une figure en tête épaules validée

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Baissier 0,7316 0,7106 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,5775 Cassure support 1,5900 EUR/CHF Baissier 1,0865 1,07 Test support EUR/GBP Baissier 0,8614 0,845 EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,15 GBP/JPY Neutre 153,45 148,9 Test Oblique baissière GBP/USD Neutre 1,389 1,319 NZD/USD Baissier 0,73 0,686 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Oblique haussière en support USD/JPY Haussier 112,23 110,8

Le dollar a grimpé hier, la flambée des prix de l'énergie alimentant les craintes d'inflation et de hausse des taux d'intérêt, réduisant l'appétit des investisseurs pour les actifs plus risqués et entraînant des flux vers les valeurs sûres.

Les prix du pétrole ayant atteint leur plus haut niveau en sept ans, les actions ont chuté et les rendements des obligations d'État ont augmenté dans le monde entier en début de journée, avant d'inverser certains mouvements plus tard lors de la séance boursière.

La hausse des pressions inflationnistes pourrait nuire à la croissance et avoir des répercussions sur la date à laquelle la Réserve fédérale pourra relever ses taux d'intérêt.

La Réserve fédérale a déclaré qu'elle est susceptible de commencer à réduire ses achats mensuels d'obligations dès novembre, puis de suivre avec des augmentations de taux d'intérêt, alors que le virage de la banque centrale américaine vers une politique plus restrictive prend de l'ampleur.

Les marchés ont inversé leurs tendances du début de séance grâce aux signes de vigueur du marché du travail américain, après que l'emploi privé ait augmenté plus que prévu..

Le rapport ADP du mois de septembre sur l'emploi a augmenté de 568 000, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de +430 000. Mais ce chiffre est considéré comme peu fiable pour évaluer le rapport sur l’emploi qui sera publié demain.

Les devises à risque ont ensuite été soutenues en raison de l'amélioration des perspectives de relèvement du plafond de la dette par les législateurs américains et de la possibilité d'éviter un défaut de paiement. Le leader du Sénat, M. McConnell, a offert aux démocrates un accord sur le relèvement du plafond de la dette en décembre, ce qui devrait donner aux législateurs plus de temps pour adopter une loi visant à augmenter la limite de la dette américaine

La volatilité implicite du sterling/dollar, un indicateur des fluctuations attendues intégré dans les options sur devises, a atteint mercredi un sommet de sept mois autour de 7,9 %, alors que la flambée des prix de l'énergie et l'envolée des rendements obligataires ont fait baisser la livre de 0,3 % par rapport au billet vert.

L’euro contre dollar australien affiche une large configuration en tête épaules qui s’est déclenchée hier avec la rupture de la ligne de cou à 1,5900. Tant que les cours évoluent sous l’oblique qui relie le sommet de la tête et de la deuxième épaule, le premier objectif est le niveau des 1,5600 qui correspond aussi à une droite de support. Avant cela la paire devra casser la moyenne mobile à 200 périodes.

L’objectif final déterminé par le report de la hauteur de la tête avec la ligne de cou donne un niveau sur 1,5400.

Evolution de l’euro contre dollar australien en données quotidiennes :

