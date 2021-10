NZD/USD : Le kiwi reste sous pression après la RBNZ

Points clés de l’article :

Pas de surprise lors de la réunion de la RBNZ

NZD/USD : Le kiwi subit la force du dollar américain

La Reserve Bank of New Zealand a relevé son taux officiel d'encaissement (OCR) de 25 points de base pour le porter à 0,5 % au cours de sa réunion d'octobre et conformément aux attentes du marché. Il s'agissait de la première hausse de taux depuis juin 2014, les décideurs de la politique monétaire affirmant que cette décision était appropriée pour maintenir une inflation faible et soutenir un niveau d’emploi maximal.

La banque centrale a mentionné qu'elle était consciente que les dernières restrictions pour lutter contre le COVID-19 ont gravement affecté certaines entreprises à Auckland et une série d'industries de services, mais la santé publique de la Nouvelle-Zélande évolue à mesure que les taux de vaccination augmentent.

En ce qui concerne les perspectives d'inflation, l'inflation globale devrait dépasser 4 % à court terme avant de revenir vers le point médian de 2 % à moyen terme. La hausse de l'inflation à court terme est accentuée par la hausse des prix du pétrole, l'augmentation des coûts de transport et l'impact des pénuries d'approvisionnement. Le conseil d'administration a ajouté qu'une nouvelle réduction des mesures de relance est attendue au fil du temps, les mesures futures dépendant des perspectives d'inflation et d'emploi à moyen terme.

Par ailleurs, La Nouvelle-Zélande a renoncé lundi à sa stratégie d'élimination du coronavirus, assouplissant certaines restrictions dans sa plus grande ville, Auckland, et cherchera plutôt à vivre avec le virus tout en contrôlant sa propagation. Une mesure susceptible d’accélérer la reprise économique.

Evolution des taux directeurs en Nouvelle Zélande :

Le kiwi évolue dans une tendance négative sous une oblique baissière et sous la moyenne mobile à 200 périodes. Se plus les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse et ont bloqué la tentative de rebond en ce début de semaine. C’est clairement la hausse du dollar américain qui pilote la paire.

Un retour sur le dernier creux de marché à 0,6860 n’est pas à exclure et en cas de rupture vers le fort support constitué par la droite de polarité à 0,6805.

Pour inverser la pression négative la paire devra revenir et dépasser la MM200 et l’oblique descendante.

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

