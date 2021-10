Morning Meeting Forex : Le dollar se détend ; GBP/USD, Rebond dans une tendance baissière

Points clés de l’article :

Le dollar respire mais reste dans une tendance positive

GBP/USD : Le câble valide une droite de polarité

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Baissier 0,7316 0,7106 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 Test support EUR/CHF Baissier 1,0865 1,081 EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,15 GBP/JPY Baissier 153,45 148,9 Oblique baissière en résistance GBP/USD Baissier 1,389 1,319 Rebond sur zone de polarité NZD/USD Baissier 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 USD/JPY Haussier 112,23 108,7

Le dollar a reculé par rapport aux sommets atteints la semaine dernière, les résultats encourageants des essais d'une pilule Covid-19 ayant soutenu l'appétit pour le risque, mais les investisseurs sont restés prudents avant les réunions des banques centrales en Australie et en Nouvelle-Zélande ainsi que les données sur l'emploi aux États-Unis cette semaine.

La livre sterling, le dollar australien et le dollar néo-zélandais ont tous légèrement augmenté lors de la session asiatique, prolongeant les gains de fin de semaine.

Au cours de la semaine à venir, la Reserve Bank of Australia se réunit mardi et devrait maintenir sa politique inchangée. De l'autre côté de la Tasmanie, une hausse de 25 points de base de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande mercredi est attendue.

Et vendredi, les données sur l'emploi aux États-Unis devraient montrer une amélioration continue du marché du travail, avec une prévision de 460 000 emplois supplémentaires en septembre, ce qui est suffisant pour permettre à la Réserve fédérale de commencer à réduire son programme d’achats d’actifs avant la fin de l'année.

Les traders pensent qu'il faudra beaucoup de choses pour faire dérailler la Fed de sa trajectoire de réduction progressive des taux, mais la stabilisation des rendements des obligations du Trésor sur la partie longue de la courbe indique un certain risque sur le calendrier.

La livre sterling a progressé à 1,3570 lors des deux dernières séances après la forte baisse de la semaine dernière, lorsque les opérateurs ont ignoré le discours hawkish de la banque centrale pour se concentrer sur les problèmes d’approvisionnement et le risque de hausse des taux et de l'inflation. Le Royaume-Uni n'a plus d'avantage sur le front des vaccins... et, alors que le Premier ministre Boris Johnson aime considérer le Brexit comme "fait", de nombreuses entreprises et commentateurs commencent tout juste à évaluer son impact.

Le câble a cassé la semaine dernière un support important à 1,3570 qui a fait office de résistance vendredi validant le principe de polarité. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont baissières.

La baisse de la livre pourrait donc reprendre vers les plus bas de la semaine dernière à 1,3410 dans un premier temps et en cas de cassure vers le support hebdomadaire à 1,3188.

Un retour au-dessus des 1,3600 remettrait en cause ce scénario et pourrait relancer la livre contre dollar

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

