Morning Meeting Forex : Le dollar surperforme toujours; EUR/CHF, Accès de faiblesse

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Baissier 0,75 0,7106 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 EUR/CHF Baissier 1,0865 1,081 EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,15 Survente GBP/JPY Baissier 153,45 148,9 Oblique baissière en résistance GBP/USD Baissier 1,389 1,319 NZD/USD Baissier 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 USD/JPY Haussier 112,23 108,7 Pull back en cours

Le dollar ouvre ce dernier trimestre sur les niveaux les plus élevés de l’année, alors que les marchés des devises se préparent à une hausse des taux d'intérêt américains avant ceux des principaux pairs.

L'euro a chuté de 1,3 % cette semaine, cassant le support majeur autour de 1,16 $ pour toucher ses plus bas niveaux depuis juillet 2020.

La hausse des rendements du Trésor américain a fait chuter le yen au cours de la semaine même si hier la baisse des bourses dans le monde redonne de l’attrait à la devise nippone. Les rendements du Trésor américain ont bondi en raison des attentes croissantes du marché concernant le tapering américain d'ici la fin de l'année et les hausses de taux en 2022.

Une réunion de la Réserve fédérale la semaine dernière a renforcé les attentes concernant la réduction progressive des achats d'actifs à partir de cette année et les hausses de taux à partir de 2022 ou au début de 2023.

Tant que les marchés restent confiants dans le fait que les États-Unis vont commencer à resserrer leur politique monétaire dans un délai raisonnable, le dollar devrait rester bien soutenu.

La perspective de voir la Banque centrale européenne maintenir ses taux en dessous de zéro pendant que la Fed augmente ses taux devrait maintenir la pression sur l'euro dollar.

Les monnaies liées aux matières premières ont rebondi à la suite d'un rapport de Bloomberg indiquant que la Chine avait ordonné aux entreprises énergétiques de sécuriser à tout prix leurs approvisionnements pour l'hiver, citant des personnes anonymes connaissant bien le dossier.

Pékin s'efforce de livrer davantage de charbon aux compagnies d'électricité afin de rétablir l'approvisionnement dans le cadre d'une pénurie d'énergie qui a déstabilisé les marchés en raison de l'impact probable sur la croissance économique.

Le dollar australien a progressé de 0,7 % au cours de la nuit, mais cela n'a guère suffi à compenser la baisse du trimestre due à la chute des prix du minerai de fer, principal produit d'exportation de l'Australie. L'Aussie a chuté de 3,6 % au troisième trimestre - la pire performance de toutes les devises du G10 par rapport au dollar.

Les banques centrales australiennes et néozélandaises se réunissent la semaine prochaine, et la Reserve Bank of New Zealand devrait relever ses taux.

La livre sterling a également été sous-performante au cours du dernier trimestre, avec une baisse de 2,5 %, et devrait connaître sa pire semaine depuis plus d'un mois, en raison des inquiétudes suscitées par les problèmes croissants de la chaîne d'approvisionnement.

Les marchés de Hong Kong et de la Chine étaient fermés vendredi. Plus tard dans la journée, les opérateurs attendent les données sur les dépenses personnelles et le déflateur de la consommation de base aux États-Unis et surveillent nerveusement toute avancée dans le débat sur le relèvement du plafond de la dette américaine.

La date limite d'autorisation des emprunts supplémentaires du Trésor se rapproche de la mi-octobre.

EUR/CHF : L’euro contre franc suisse repart à la baisse

L’euro suisse n’a pas pu lors des dernières séances dépassé la résistance à 1,0865. Le pull back initié début septembre vers l’oblique haussière semble donc terminé. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se retournent à la baisse.

La séance négative hier a cassé le plus bas du mois de septembre à 1,0810 et donné un signal de faiblesse qui pourrait voir la paire revenir vers le fort support à 1,0700

Un retour sur 1,0810 neutraliserait ce scénario négatif.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

