Morning Meeting Forex : Plus haut annuel sur le dollar; EUR/GBP, la livre s’effondre

La hausse des taux et la baisse des bourses amènent le dollar sur les plus hauts annuels

EUR/GBP : La livre lourdement pénalisée retrouve des niveaux de plus de 2 mois.

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Neutre 0,7316 0,722 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 EUR/CHF Neutre 1,0985 1,081 EUR/GBP Haussier 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,166 Test support GBP/JPY Neutre 153,45 149,18 Test Oblique baissière GBP/USD Baissier 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 111,66 108,7 Rejet résistance

La hausse des taux et la baisse des bourses amènent le dollar sur les plus hauts annuels

Le dollar s'est échangé près de ses plus hauts niveaux de l'année hier, après avoir progressé avec les rendements américains et bénéficié de la nervosité des investisseurs qui craignent que la Réserve fédérale ne commence à retirer son soutien politique monétaire au moment où les vents contraires de la croissance mondiale se renforcent.

Le dollar a largement progressé au cours de la nuit et l'indice du dollar a atteint un sommet de 11 mois à 93,79. Il a ouvert légèrement en dessous de ce niveau au début de la session asiatique, à 92,728.

Les rendements du Trésor américain ont bondi - avec des taux de référence à 10 ans en hausse de 25 points de base en cinq séances à 1,5548% - en raison de l'imminence de la réduction du programme d’achats d’actifs de la Fed avant la fin de l'année et de l'inflation qui commence à sembler plus solide que prévu.

Le yen japonais, qui est sensible aux rendements américains car des taux plus élevés peuvent attirer des flux en provenance du Japon, a chuté d'environ 2 % en cinq séances atteignant 111,68 plus haut annuel.

L'euro est tombé à son plus bas niveau en un mois. La devise européenne teste également les principaux niveaux de support autour de son plus bas niveau de 2021 à 1,1664 USD.

Outre le ton hawkish de la Fed, les prix de l'énergie s'envolent et les inquiétudes s'accumulent quant aux perspectives de croissance en Chine - désormais menacées à la fois par l'effondrement désordonné du promoteur Evergrande et par les pannes d'électricité qui frappent la production.

La dynamique stagflationniste persistante - une croissance plus faible mais une Fed faucon - laisse peu de place à une tendance baissière du dollar. De plus la baisse des indices boursiers joue en la faveur des devises refuges comme le yen, le franc suisse ou le dollar.

La livre sterling a été particulièrement malmenée au cours de la nuit, les inquiétudes concernant l'impact économique d'une pénurie d'essence en Grande Bretagne et la ruée vers le carburant l'ayant fait chuter de 1,2 % en raison de la vigueur du dollar, sa plus forte baisse quotidienne depuis plus d'un an.

Les dollars australien et néo-zélandais ont également souffert et le kiwi a atteint son plus bas niveau sur un mois. Les réunions des banques centrales se profilent la semaine prochaine dans les deux pays et les prix des swaps indiquent que la Reserve Bank of New Zealand suivra la Norges Bank et relèvera ses taux.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, le président de la Fed, Jerome Powell, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, et le gouverneur de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, participeront à un forum de la BCE aujourd’hui.

EUR/GBP : La livre lourdement pénalisée retrouve des niveaux de plus de 2 mois.

L’euro contre livre a fait un bond hier franchissant à la fois une moyenne mobile à 200 périodes et une résistance qui bloquait les cours depuis 2 mois à 0,8614. Le long chandelier haussier hier laisse entrevoir une poursuite de la hausse vers la résistance à 0,8670. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se retournent à la hausse.

Un retour sous l’ancienne résistance qui devient support à 0,8614 remettrait en cause ce scénario.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

