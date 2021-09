Morning Meeting Forex : Le dollar yen se dirige vers les plus hauts annuels

Points clés de l’article :

La hausse des taux américains soutient la hausse du dollar yen

USD/ JPY : Vers le plus hauts annuels

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Neutre 0,7316 0,722 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 EUR/CHF Neutre 1,0985 1,081 EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,166 Test support GBP/JPY Neutre 153,45 149,18 Test Oblique baissière GBP/USD Neutre 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 111,66 108,7

Le yen se négocie près d'un plus bas niveau sur près de trois mois par rapport au dollar et a atteint un plus bas niveau sur deux semaines par rapport à l'euro mardi, la hausse des rendements obligataires aux États-Unis et en Europe attirant les investisseurs japonais.

Alors que les rendements des obligations d'État japonaises à 10 ans restent proches de zéro en raison de la politique de contrôle de la courbe des taux de la Banque du Japon, les rendements équivalents du Trésor américain ont grimpé à un niveau record de trois mois, atteignant 1,516 % cette nuit.

Les rendements des bunds allemands à 10 ans, bien qu'inférieurs à ceux des JGB, ont atteint leur plus haut niveau depuis le début du mois de juillet, à moins 0,191 %, alors qu'ils n'étaient que de moins 0,340 % il y a une semaine.

Le principal impact de la hausse des rendements du Trésor sur les devises a touché la paire dollar yen traditionnellement très sensible aux différentiels de taux dans un environnement de risque normal. .

La dernière fois que la paire à casser le niveau des 111, les taux à 10 ans aux Etats Unis étaient à 1,77 %.

Evolution des taux américains à 10 ans :

Les rendements américains ont été tirés vers le haut par le virage hawkish de la Réserve fédérale, qui a annoncé la semaine dernière qu'elle pourrait commencer à réduire ses mesures de relance dès novembre et a signalé que des hausses de taux d'intérêt pourraient suivre plus tôt que prévu.

Cette tendance a été renforcée par le ton hawkish de la Banque d'Angleterre et de la Norges Bank, qui est devenue la semaine dernière la première banque centrale d'un pays développé à relever ses taux d'intérêt, ce qui a entraîné les autres rendements obligataires mondiaux à la hausse.

Par rapport à l'euro, le dollar se renforce légèrement à 1,1677 se rapprochant du plus bas annuel à 1,1664.

Ailleurs, le dollar australien, sensible au risque, s’est heurté à la résistance sur 0,7316 mais reste stable car les inquiétudes concernant la contagion des problèmes de dette du China Evergrande Group se sont atténuées et les prix du minerai de fer ont continué à rebondir.

Vendredi j’attirais l’attention sur le réveil du dollar yen depuis la cassure de l’oblique baissière, qui a été confirmé avec le dépassement hier de la résistance à 110,80. La paire poursuit sa hausse et se dirige vers un test du plus haut du mois de juin à 111,66. Au-delà on pourrait retrouver les plus hauts de 2020 à 112,23.

Ces deux résistances pourraient être difficiles à dépasser vu que le RSI est maintenant proche de sa zone de surachat. Une respiration au contact d’un de ces niveaux est donc possible.

Toutefois la tendance est haussière à court terme au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes.

Evolution du dollar yen en données quotidiennes :

