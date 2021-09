Morning Meeting Forex : Le dollar reste soutenu; USD/CHF, la tendance haussière pourrait reprendre

Points clés de l’article :

Le dollar yen à un plus haut de 6 semaines

La tendance est haussière sur le dollar contre franc suisse

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 78,84 AUD/USD Neutre 0,75 0,722 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 EUR/CHF Neutre 1,0985 1,081 EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Neutre 1,1909 1,166 Résistance intermédiare 1,1750 GBP/JPY Neutre 153,45 149,18 Oblique baissière en résistance GBP/USD Neutre 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 110,8 108,7 Test résistance

L'indice dollar a progressé modérément vendredi. Un bond des rendements des T-notes a soutenu le billet vert après que le rendement des T-notes à 10 ans ait atteint un sommet à 1,465% sur 2 mois et demi. Les commentaires hawkish du président de la Fed de Kansas City, George, et du président de la Fed de Cleveland, Mester, ont également été positifs pour le dollar.

L'EUR/USD a enregistré des pertes modérées vendredi. L'euro a baissé vendredi en raison de la force du dollar et de la faiblesse de la confiance des entreprises allemandes après que l'indice IFO du climat des affaires du mois de septembre ait chuté de 0,8 à 98,8, son plus bas niveau depuis 5 mois, ce qui est inférieur aux attentes de 99,0.

La paire USD/JPY a progressé vendredi pour la troisième journée consécutive et a atteint son plus haut niveau en 6 semaines. Le yen a été sous pression toute la journée de vendredi en raison de la hausse des rendements des T-notes après que le rendement des T-notes à 10 ans ait atteint un sommet de 1,465 % sur 2 mois et demi. Le yen a également été sous pression en raison de la faiblesse des données économiques japonaises après que l'indice PMI manufacturier de la Japan Sep Jibun Bank ait chuté de -1,5 à 51,2, le rythme d'expansion le plus lent en 8 mois.

Les données économiques américaines de vendredi ont été positives pour le dollar après que les ventes de logements neufs aient augmenté de +1,5% pour atteindre un sommet de 740 000 en 4 mois, plus fort que les attentes de 715 000.

Les commentaires hawkish de la Fed vendredi ont aussi soutenu le dollar. Le président de la Fed de Kansas City, M. George, a déclaré : "À mon avis, les critères pour de nouveaux progrès substantiels ont été remplis", et il est approprié d'agir plus tôt que tard pour réduire les taux d'intérêt. De même, la présidente de la Fed de Cleveland, Mme Mester, a déclaré que les risques de hausse de l'inflation l'emportaient sur les risques de baisse et qu'elle était favorable à la réduction des achats d'actifs en novembre.

Le dollar suisse reprend ce matin sa progression au-dessus de l’oblique haussière après une petite période de respiration. Les cours s’appuient sur une moyenne mobile ascendante à 13 périodes pour repartir vers le nord et pourraient rejoindre le dernier sommet à 0,9333. Au-delà de ce niveau se situe le plus haut annuel à 0,9473. La tendance est bien positive pour la paire.

Une clôture sous l’oblique et la moyenne mobile à 200 périodes invaliderait ce scénario.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidennes :

