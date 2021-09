EUR/USD : l’euro débute la semaine en baisse

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

L’EUR/USD revient tester une zone de support majeur à 1,1660$

L’EUR/USD sous pression en attendant des discours de gouverneurs de la Fed

L’EUR/USD débute la semaine en baisse à l’issue des résultats provisoires des élections fédérales allemandes qui donnent pour la première fois depuis 2005 le parti SPD de centre-gauche vainqueur.

Néanmoins, avec seulement 25,7% des voix selon les résultats provisoires, le SPD devra former une coalition avec au moins trois autres partis, probablement les Verts (14,8%) et les Libéraux-Démocrates (11,5%), pour détenir une majorité au Bundestag, ce qui pourrait prendre plusieurs semaines.

Source : Google

Mais la pression sur l’EUR/USD ce matin pourrait simplement s’expliquer par un regain d’intérêt pour le billet vert puisque la plupart des devises majeures sous-performent en amont de nombreuses interventions d’officiels de la Réserve fédérale.

Plusieurs gouverneurs s'exprimeront devant les médias cette semaine après leur réunion de la semaine dernière, qui n'a débouché sur aucun changement de politique monétaire, ni même sur l'annonce d'un tapering, uniquement sur une révision à la hausse des perspectives de taux pour les années à venir.

John Williams de la très importante Fed de New York s’exprimera ce lundi et mercredi, Jerome Powell mardi et mercredi. Par ailleurs, la président de la BCE, Christine Lagarde, s’exprimera devant le Parlement européen ce lundi après-midi.

Les investisseurs attendent également plusieurs statistiques économiques dont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board mardi et l'indice ISM manufacturier et l'inflation de base PCE vendredi.

L’EUR/USD revient tester une zone de support majeur à 1,1660$

Graphique 4 heures du cours de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, la tendance de l’EUR/USD est à court terme baissière tant qu’il ne sort pas par le haut de ses bandes de Bollinger de l’unité de temps 4 heures ou qu’il n’enfonce pas son oblique baissière qui passe par les récents plus hauts.

Toutefois, le ratio rendement/risque ne favorise pas les nouvelles stratégies baissières au niveau de prix actuel puisque l’EUR/USD évolue proche de la borne basse de son range à 1,1660$ dans lequel il oscille depuis deux mois. Il sera préférable d’attendre une sortie par le bas du range pour éventuellement entreprendre de nouvelles stratégies baissières.

Notons qu’une sortie par le bas du range signifierait que l’EUR/USD est également sorti par le bas de son triangle descendant de moyen/long terme, ce qui inviterait à adopter des perspectives baissières de fond. A terme, un retour de l’euro à 1,10 dollar serait à prévoir.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

