Morning Meeting Forex : Le sentiment de marché s’améliore ; USD/JPY, le dollar yen se réveille

Le sentiment de marché s’améliore profitant aux devises plus à risques

Le dollar yen semble sortir de sa léthargie

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,1 77,9 AUD/USD Baissier 0,75 0,722 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6235 1,59 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,0985 1,081 EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,166 GBP/JPY Neutre 153,45 149,18 Oblique baissière en résistance GBP/USD Neutre 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 110,8 108,7 Test résistance

Le dollar a frôlé son plus bas niveau en une semaine par rapport à ses principaux homologues ce matin, l'amélioration du sentiment lié au risque ayant effacé les gains récents dans un contexte d'apaisement des inquiétudes concernant la contagion d'une éventuelle défaillance du groupe chinois Evergrande.

L'appétit pour le risque est revenu, faisant grimper le pétrole et les actions mondiales, même si les commentaires hawkish de la Banque d'Angleterre et de la Fed ont poussé les rendements mondiaux à la hausse, ceux des bons du Trésor américain à 10 ans atteignant leur plus haut niveau depuis juillet dans la nuit à 1,437 %.

Cela n'a cependant pas aidé le billet vert, l'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à un panier de six rivaux, s'est replié à 93,06..

Pékin a injecté de nouvelles liquidités dans son système financier jeudi, alors que le géant immobilier en difficulté Evergrande a annoncé qu'il effectuerait des paiements d'intérêts sur une obligation onshore. Toutefois, on ne sait pas encore s'il a également effectué des paiements de coupons sur des obligations en dollars arrivant à échéance hier, et s’il pourra le faire pour d'autres échéances la semaine prochaine.

L'humeur s'est améliorée, pesant sur d'autres valeurs refuges comme le yen et soutenant les devises liées aux matières premières comme le dollar australien.

Pendant ce temps, la livre sterling a progressé de 0,07% à 1,3734$, s'approchant du sommet de la session précédente de 1,3750$, une première depuis le 20 septembre.

La BOE a déclaré que deux de ses décideurs avaient voté en faveur d'une fin anticipée des achats d'obligations d'État de mises en place pour lutter contre la pandémie et les marchés ont avancé leurs attentes d'une hausse des taux d'intérêt à mars.

La couronne norvégienne a peu varié à 8,5754 pour un dollar après avoir atteint jeudi un sommet d'un mois et demi à 8,555, suite à la décision de la banque centrale du pays de relever son taux d'intérêt de référence et à sa déclaration que d'autres hausses suivraient dans les mois à venir.

Plusieurs responsables de la Fed doivent s'exprimer vendredi, notamment le président Jerome Powell, qui prononce le discours d'ouverture d'un événement Fed Listens. En Allemagne sera publié l’IFO à 10H00.

Le dollar yen semble sortir de sa léthargie

Le dollar yen qui évolue dans une zone de consolidation horizontale depuis plusieurs semaines montre des signes de force. Le rebond sur la moyenne mobile à 200 périodes suivi du franchissement d’une oblique baissière sont des signes positifs pour le dollar.

La différence de message délivré par les deux banques centrales cette semaine a provoqué un élargissement du différentiel de taux en faveur du billet vert auquel la paire est sensible.

Le test d’un plus haut de plusieurs semaines à 110,80 pourrait provoquer une respiration. Mais un franchissement donnerait un objectif sur les plus hauts de l’année à 111,64 puis les plus hauts de 2020 à 112,23.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

