Morning Meeting Forex : Un ton plus faucon de Powell soutient le dollar ; GBP/USD, les niveaux clés avant la BOE

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 82,1 77,9 AUD/USD Baissier 0,75 0,7106 Oblique haussière en résistance EUR/AUD Haussier 1,6266 1,59 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,0985 1,0835 Etoile du soir EUR/GBP Neutre 0,8614 0,845 MM200 en résistance EUR/JPY Neutre 130,75 127,94 Rebond sur support EUR/USD Neutre 1,1909 1,166 GBP/JPY Neutre 153,45 149,18 GBP/USD Neutre 1,389 1,357 NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 Oblique haussière en support USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Rejet zone de résistance USD/JPY Neutre 110,7 108,7 Rebond sur MM200

Un ton plus hawkish de J. Powell soutient le dollar

Le dollar a atteint son plus haut niveau en un mois jeudi et a poussé l'euro vers des niveaux de supports importants, après que la Réserve fédérale ait préparé le terrain pour des hausses de taux l'année prochaine - bien plus tôt que ce que ses pairs des marchés développés devraient faire. J. Powell a délivré un message légèrement plus hawkish plutôt inattendu. Toutefois l’annonce du paiement des intérêts par Evergrande a fait reculer le billet vert pendant la session asiatique.

La banque centrale américaine a laissé ses paramètres inchangés et, comme prévu, a annoncé que le début de la réduction des achats d'actifs débuterait bientôt. Toutefois, le président de la Fed, Jérôme Powell, a été plus précis lors de son discours en parlant d’un « tapering » pour le mois de Novembre si le chiffre du chômage suivait une pente descendante. Il a déclaré que les membres du conseil d'administration pensaient que la réduction progressive des achats d'actifs pourrait se terminer vers la mi-2022, ouvrant ainsi la voie à des hausses de taux par la suite. Cette date arrive plus tôt que le consensus qui prévoyait une hausse des taux possible qu’en 2023.

Le dollar a largement progressé après ses commentaires, notamment face à l'euro et au yen. La courbe des taux américains s'est aplatie et les marchés à terme des fonds fédéraux ont commencé à évaluer une probabilité de 50 % d'une hausse en octobre 2022 et à évaluer pleinement une hausse des taux de 25 points de base en décembre.

L’euro est revenu sur une zone de support entre 1,1660 et 1,1700. Le yen a également perdu du terrain après la conférence de presse de Powell et a fini par perdre 0,5 % sur la séance - sa plus forte baisse en plus de trois mois - ce qui l'a amené à 109,90 par dollar, à peu près au milieu d'une fourchette qu'il conserve depuis mars.

La Banque du Japon, qui s'est réunie mercredi, n'a apporté aucun changement à sa politique et ne devrait pas relever ses taux de sitôt, tandis que la Banque centrale européenne est également à la traîne de la Fed.

Le yen et le dollar, valeurs refuges, ont également souffert un peu ce matin car le promoteur China Evergrande a offert au marché un certain soulagement après que sa principale filiale ait déclaré avoir accepté de régler un paiement d'intérêts obligataires avec certains créanciers nationaux.

Elle doit encore régler 83,5 millions de dollars d'intérêts sur une obligation offshore qui arrive à échéance jeudi.

La Banque d'Angleterre se réunit aujourd’hui. Les traders s'attendent à ce qu'elle maintienne ses taux mais se méfient de toute surprise de type faucon.

La Norges Bank, quant à elle, devrait procéder à la première hausse de taux parmi les banques centrales du G10. La couronne norvégienne est restée stable en Asie à 8,669 par dollar.

GBP/USD : Les niveaux à surveiller avant la banque d’Angleterre

Aujourd’hui à 13H nous aurons le compte rendu de la réunion de la banque d’Angleterre. Le câble affiche depuis début juin une correction de la vague de hausse précédente. Le passage des cours sous la moyenne mobile à 200 périodes qui a bloqué récemment le dernier rebond était un signal négatif. De plus les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse.

La livre contre dollar a rejoint une zone de support importante entre 1,3570 et 1,2600 qu’il faudra préserver pour ne pas assister à une baisse plus prononcée vers 1,3450 dans un premier temps.

Un rebond sur la zone pourrait ramener la livre vers la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1,3887

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

