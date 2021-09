Morning Meeting Forex : Hausse généralisée du dollar avant la Fed; GBP/USD, fragilité accrue

Points clés de l’article :

Dans l’attente d’un ton plus restrictif de la Fed, le dollar et le yen se renforcent avec les tumultes boursiers

GBP/USD : Pression vendeuse sur le câble

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 82,1 79,4 Test support AUD/USD Baissier 0,75 0,7106 Oblique baissière en résistance EUR/AUD Neutre 1,6196 1,59 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,0985 1,0835 Pendu EUR/GBP Neutre 0,872 0,845 EUR/JPY Neutre 130,6 128,4 EUR/USD Baissier 1,1909 1,166 GBP/JPY Baissier 153,45 148,5 Sous une oblique baissière GBP/USD Baissier 1,389 1,357 Support à 1,3725 cassé NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Haussier 0,9473 0,91 0,9275 franchi USD/CAD Haussier 1,295 1,25 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar a entamé la semaine avec fermeté lundi, les investisseurs étant d'humeur prudente à la veille de plusieurs réunions des banques centrales, dont la Réserve fédérale, tandis que la catastrophe imminente chez le promoteur immobilier endetté China Evergrande a ajouté à la fragilité des marchés.

Dans des échanges limités, en raison des vacances au Japon et en Chine, l'euro poursuit sa baisse dans le sillage des pertes subies lors de sa semaine la plus faible depuis un mois, se rapprochant de 1,1660 USD.

La livre sterling et les dollars australien et néo-zélandais ont également été poussés vers de nouveaux creux. Le kiwi, à 0,7020 USD, et la livre sterling, à 1,3690 USD, ont atteint leur plus bas niveau sur trois semaines, tout comme l'australien à 0,7335 USD.

Le dollar progresse dans l’attente d'une réduction imminente des achats d'actifs de la part de la Fed et de la prudence alors que les marchés boursiers sont secoués. Tout le monde a les yeux rivés sur la Fed dont la réunion se tient demain et après-demain attendant un signal de réduction progressive.La Fed termine une réunion de deux jours mercredi et le consensus des marchés est qu'elle maintiendra ses plans pour commencer à réduire sa politique ultra accommodante cette année, mais qu'elle ne fournira pas de détails ou de calendrier pendant au moins un mois

Toutefois, la hausse des rendements américains la semaine dernière pour la quatrième semaine consécutive pour le taux à 10 ans, laisse entrevoir le risque d'une surprise hawkish ou d'une modification des projections pour une hausse de taux dès 2022, ce qui pourrait soutenir le dollar.

Au cours de la semaine, les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, de la Suisse, de la Suède, de la Norvège, de l'Indonésie, des Philippines, de Taïwan, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Turquie et de la Hongrie se réuniront, ainsi que les élections au Canada et en Allemagne, mais les traders se concentreront surtout sur la Fed.Si on attend pas de modifications significatives de la part de ces banques centrales, la Norges Bank de Norvège devrait devenir la première banque centrale du G10 à relever ses taux.

GBP/USD : Pression vendeuse sur le câble

La livre casse ce matin un support qui avait soutenu la livre depuis début septembre sur 1,3726. La moyenne mobile à 200 périodes a bloqué la progression du câble depuis 1 mois avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se sont croisées à la baisse. Plusieurs signaux donc d’une pression négative accrue.

Le câble pourrait revenir vers le prochain support majeur à 1,3600.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

