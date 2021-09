EUR/USD : le dollar bondit face aux incertitudes autour de la Fed et Evergrande

Points-clés de l’article sur l’EUR/USD :

Le dollar profite des incertitudes sur le calendrier du tapering de la Fed et la situation d’Evergrande

L’ EUR USD s’approche d’un support clé à 1,1660$

Le dollar profite pleinement de son statut de valeur refuge depuis jeudi dans un contexte d'incertitude sur le calendrier du tapering de la Fed, à quelques jours de la réunion du FOMC, et de craintes d'une catastrophe financière en cas de faillite du géant immobilier chinois Evergrande. Depuis jeudi, les investisseurs se réfugient dans les monnaies refuges, le yen et le dollar, tandis que les actifs financiers sont boudés, y compris le marché obligataire.

L'issue de la réunion du FOMC de mercredi devrait être particulièrement importante et volatile pour les marchés étant donné le calendrier encore incertain du tapering de la Fed. En effet, le marché s'attend à ce que le FOMC communique l'agenda du tapering de la Fed tandis que leurs attentes sont encore partagées entre octobre et décembre.

Compte tenu des incertitudes entourant Evergrande et l'économie mondiale, un début de tapering en octobre pourrait accroître les incertitudes à court terme et donc renforcer davantage le dollar et accentuer la pression sur les actifs financiers. A l'inverse, si la Fed est dovish et qu'aucune annonce de tapering n'est faite, cela pourrait rassurer les investisseurs et donc pénaliser le dollar.

Outre la Fed, la situation du géant chinois de l'immobilier sera évidemment très surveillée. Les discussions entre la direction d'Evergrande, le gouvernement chinois et ses créanciers pour éviter la faillite seront particulièrement importantes. Si la situation ne s'améliore pas, les craintes de faillite pourraient s'intensifier et donc renforcer l'aversion au risque des investisseurs, ce qui laisserait peu de place à un repli du dollar, même en cas de ton dovish de la Fed.

Graphique journalier du cours de l’EUR/USD réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, le regain d’aversion au risque a fait plonger l’EUR/USD à un plus bas d’un mois. Le taux de change est désormais proche de son plus bas d’août à environ 1,1660$ qu’il pourrait rejoindre d’ici l’issue de la réunion de la Fed si les craintes autour d’Evergrande s’intensifient.

Ce support sera particulièrement important du point de vue de l’analyse technique, car un repli sous ce seuil renforcerait les perspectives baissières de long terme données en août à l’issue de la sortie par le bas du triangle symétrique. Un repli sous 1,1660$ ouvrirait la voie à une nouvelle impulsion baissière qui pourrait cette fois-ci s’étendre jusqu’au creux de juin 2020 à 1,1160$.

En cas de rebond sur le support à 1,1660$, les perspectives de court terme redeviendraient haussières jusqu’au récent sommet à 1,19$.

Graphique hebdomadaire du cours de l’EUR/USD réalisé sur TradingView :

