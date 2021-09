Psychologie : ces émotions que vous devez contrôler pour réussir en trading

Points clés de l’article :

L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE DES ÉMOTIONS EN TRADING

LES 3 ÉMOTIONS LES PLUS COURANTES CHEZ LES TRADERS

La psychologie est le troisième pilier de la réussite avec votre plan de trading et la gestion du risque.

Savoir contrôler ses émotions pendant les transactions peut faire la différence entre le succès et l'échec. Votre état d'esprit a un impact significatif sur les décisions que vous prenez, en particulier si vous débutez dans le trading, et garder un comportement calme est important pour un trading cohérent. Dans cet article, nous explorons l'importance de la psychologie du day trading, tant pour les traders débutants que pour les plus expérimentés, et dans un deuxième article nous vous donneront quelques conseils sur la façon de trader sans émotions.

L'IMPORTANCE DU CONTRÔLE DES ÉMOTIONS EN TRADING

On ne saurait trop insister sur l'importance du contrôle des émotions en day trading. Votre pire ennemi, c’est vous. La recherche d’adrénaline que peut procurer cette activité peut vous amener à perdre votre capital.

Imaginez que vous venez d'ouvrir une position avant la publication des emplois non agricoles ( Chose qu’on vous ne recommande pas) en espérant que si le chiffre publié est supérieur aux prévisions, vous verrez le prix de l'EUR/USD augmenter rapidement, ce qui vous permettra de réaliser un bénéfice important à court terme. L’indicateur sort et comme vous l'espériez, le chiffre dépasse les prévisions. Mais pour une raison quelconque, le prix baisse !

Vous repensez à toute l'analyse que vous avez faite, à toutes les raisons pour lesquelles l'EUR/USD devrait monter - et plus vous réfléchissez, plus le prix baisse.

Comme vous voyez le rouge s'empiler sur votre position perdante, les émotions commencent à prendre le dessus - c'est l'instinct de "lutte ou de fuite". Cette impulsion peut souvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs et, pour les traders, cette question peut être très problématique, conduisant à des réactions instinctives.

Les traders professionnels ne veulent pas prendre le risque qu'une décision irréfléchie nuise à leur compte - ils veulent s'assurer qu'une seule réaction instinctive ne ruine pas l'ensemble de leur carrière. Il faut parfois beaucoup de pratique et de nombreuses transactions pour apprendre à minimiser le trading émotionnel.

LES 3 ÉMOTIONS LES PLUS COURANTES CHEZ LES TRADERS

La peur, la nervosité, la conviction, l'excitation, l'avidité et l'excès de confiance font partie des émotions les plus courantes chez les traders.

Peur/nervosité

Une cause fréquente de la peur est le fait de négocier trop gros. Trader avec une taille inappropriée amplifie inutilement la volatilité sur votre compte et vous pousse à faire des erreurs que vous ne feriez normalement pas si vous n'étiez pas stressé de risquer des pertes plus importantes que la normale.

Un autre coupable de la peur (ou de la nervosité) est que vous êtes dans la "mauvaise" position, c'est-à-dire une position qui ne correspond pas à votre plan de trading. Dans ce cas vous n’avez plus de repèe pour gérer votre position et vous accentuez votre perte.

Conviction/Excitation

La conviction et l'excitation sont des émotions clés dont vous voudrez vous nourrir, et vous devriez les ressentir dans chaque transaction que vous entreprenez. La conviction est la pièce finale de tout bon trade, et si vous n'avez pas un niveau d'excitation ou de conviction, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas dans le " bon " trade pour vous.

Par "bon", nous entendons le bon trade en fonction de votre plan de trading. Les bons trades peuvent être perdants, tout comme les mauvais peuvent être gagnants. L'idée est de vous faire gagner et perdre uniquement sur les bons trades. Pour ce faire, assurez-vous d'avoir de la conviction sur une transaction.

Avidité/confiance excessive

Si vous ne voulez prendre que les transactions que vous considérez comme potentiellement gagnantes, vous pouvez être avide. Votre avidité peut être le résultat d'une bonne performance, mais si vous ne faites pas attention, vous risquez de déraper et de vous retrouver dans une situation de pertes.

Vérifiez toujours que vous utilisez les bons mécanismes de négociation (c'est-à-dire que vous respectez les stops, les objectifs, une bonne gestion du risque, de bonnes configurations de négociation). Un trading bâclé, résultant d'un excès de confiance, peut mettre fin à une belle série.

Twitter @CDamestoy

H2 : POURSUIVRE VOTRE LECTURE