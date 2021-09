Morning Meeting Forex : Attentisme sur le dollar; EUR/NOK, la couronne norvégienne suit les cours du pétrole

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 82,8 79,4 AUD/USD Baissier 0,75 0,7285 Oblique baissière en résistance EUR/AUD Haussier 1,6196 1,59 EUR/CHF Neutre 1,0985 1,0835 EUR/GBP Baissier 0,872 0,845 EUR/JPY Baissier 130,6 128,4 EUR/USD Neutre 1,1909 1,166 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 Sous une oblique baissière GBP/USD Neutre 1,389 1,357 MM200 résistance NZD/USD Neutre 0,73 0,679 Oblique baissière en résistance USD/CHF Neutre 0,9275 0,91 USD/CAD Haussier 1,295 1,25 USD/JPY Neutre 110,7 108,7 Test MM200

Jeudi, le dollar affiche peu de volatilité, les traders attendant la réunion de la Réserve fédérale de la semaine prochaine pour savoir quand la banque centrale américaine commencera à réduire ses mesures de relance.

La réunion de deux jours du Comité fédéral de l'open market (FOMC), qui se terminera le 22 septembre, devrait apporter des éclaircissements sur les perspectives de réduction progressive et de relèvement éventuel des taux d'intérêt.

La réduction progressive des taux d'intérêt fait généralement monter le dollar, car elle suggère que la Fed se rapproche d'un resserrement de la politique monétaire.

Cela signifie également que la banque centrale achètera moins de titres de créance, ce qui aura pour effet de réduire le nombre de dollars en circulation et d'augmenter la valeur de la monnaie.

L'indice dollar a atteint un sommet de deux semaines à 92,88 en début de semaine, avant de tomber à un plus bas d'une semaine à 92,29 mardi, après un rapport sur l'inflation plus faible que prévu. Son plus bas niveau pour le mois était de 91,94, atteint le 3 septembre, lorsque les données sur l'emploi ont déçu.

Le dollar néo-zélandais a bondi sans réussir à franchir une importante oblique baissière après que l'économie ait progressé à un rythme beaucoup plus rapide que prévu, renforçant l'idée que la banque centrale commencera à relever les taux d'intérêt malgré une récente vague de coronavirus.

La bonne performance du yen mercredi a pu être favorisée par les flux étrangers vers les actions japonaises, le Nikkei ayant atteint cette semaine son plus haut niveau depuis plusieurs décennies.

Ailleurs, la couronne norvégienne a progressé, se rapprochant ainsi du sommet de plus de deux mois de 8,5611 atteint cette nuit dans le contexte d'une remontée des prix du pétrole tout proche de sa moyenne mobile à 200 périodes.

L'EURNOK est l'une des expositions préférées pour jouer une hausse du prix du brut avec une solide tendance baissière ici. Si le Brent et le brut WTI se dirigent vers leurs doubles sommets respectifs, alors l'EURNOK va suivre

La baisse de l’euro contre la couronne norvégienne s’est accélérée hier avec la remontée des cours du pétrole ( Voir par ailleurs). La paire se situait déjà dans une tendance baissière depuis la cassure de la ligne de support à 10,3492.

Les cours évoluent maintenant sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes et viennent de casser la moyenne mobile à 200 périodes , souvent considérée comme la frontière entre un marché haussier et baissier.

L’objectif est donné par le report de la distance entre le dernier sommet avec la ligne de cou qui donne un niveau à 10,06 ce qui correspond à une droite de support.

Evolution de l’euro contre couronne norvégienne en données quotidiennes :

