GBP/USD : la livre sterling progresse après l’envolée de l’inflation

Le GBP USD progresse sur fond d’accélération de l’inflation

Les anticipations de tapering de la Fed influenceront le GBP/USD

Les perspectives haussières sont suspendues au support à 1,3560$

L'inflation britannique a fortement accéléré en août, augmentant de 3,2 % sur un an, contre 2,0 % en juillet, en raison d'un important effet de base (les prix des restaurants et cafés avaient fortement baissé en août 2020), mais aussi d'une hausse des prix depuis plusieurs mois. En effet, les prix à la consommation ont augmenté de 0,7 % en août, soit la plus forte hausse mensuelle des prix depuis trois ans, après avoir déjà augmenté de 0,5 % en juillet et en juin.

Cette accélération des prix, supérieure aux attentes, est un argument supplémentaire en faveur d'une normalisation plus rapide de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, comme en témoigne la surperformance de la livre sterling face aux autres grandes devises ce matin, à l'exception du yen.

La Banque d'Angleterre, qui a déjà commencé à réduire le rythme de ses achats d'actifs (tapering) en mai, pourrait donc annoncer prochainement une nouvelle réduction du rythme de ses achats.

Toutefois, aucune hausse de taux de la Banque d'Angleterre n'est attendue par les investisseurs avant l'été de l'année prochaine. Les perspectives des investisseurs dépendront non seulement de l'évolution de l'inflation par rapport à l'objectif de 2% de la banque centrale, mais aussi de la reprise du marché du travail, avec un taux de chômage à 4,6% contre 3,8% avant la crise sanitaire.

Les anticipations de tapering de la Fed influenceront le GBP/USD

Bien que la livre sterling soit en hausse ce matin face au billet vert, l’évolution du GBP/USD dépendra également des perspectives des investisseurs autour de la politique monétaire de la Fed. Les anticipations de tapering se sont enlisées depuis la publication du décevant rapport sur l’emploi américain au début du mois.

La macroéconomie est plutôt en faveur du maintien de la politique monétaire accommodante puisque le marché du travail est encore loin de son niveau d'avant-crise et que l'inflation semble être transitoire au vu du fort ralentissement de la hausse des prix en août (+0,3% contre +0,5% en juillet).

D’un autre côté, l’inflation toujours élevée (+5,3% sur un an malgré le ralentissement en août) pousse de nombreux membres du FOMC (qui ne votent pas tous cette année), à se prononcer en faveur d'un début de tapering de la Fed dès que possible. Jerome Powell, le président de la banque centrale américaine, avait indiqué à Jackson Hole que le tapering devrait commencer avant la fin de l'année, mais le rapport décevant sur l'emploi pourrait pousser les membres à commencer le tapering en décembre plutôt qu'en octobre.

La prochaine réunion du FOMC la semaine prochaine, qui devrait aboutir par un statuquo, devrait donner quelques indices sur le calendrier du tapering.

Les perspectives haussières sont suspendues au support à 1,3560$

Graphique hebdomadaire du cours du GBP/USD réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, les perspectives du GBP/USD sont neutres à court et moyen terme entre 1,3560 et 1,4240$. A long terme, les perspectives sont haussières au-dessus du support à 1,3560.

Ce support sera crucial pour les perspectives de court, moyen et long terme. Un repli sous ce seuil formerait une figure de retournement baissière en « tête et épaules » ce qui ouvrirait la voie à un retournement baissier majeur du taux de change (probablement si la Fed se montrait plus hawkish que ce qu’anticipent les investisseurs). Un retour à 1,30$ serait alors à prévoir.

Sur le court et moyen terme, le support à 1,3560$ est un niveau de prix techniquement intéressant pour chercher à se positionner à l’achat pour viser le seuil symbolique à 1,40$, voire la résistance à 1,4240$.

