EUR/CHF : l’euro tente un retournement haussier grâce à la BCE

CHF Les perspectives de tapering de la BCE soutiennent l’ EUR

L’EUR/CHF tente de dépasser une oblique baissière majeure

Les perspectives de tapering de la BCE soutiennent l’EUR/CHF

Après près de six mois de baisse, l’EUR/CHF tente de se retourner à la hausse depuis quelques semaines. Les perspectives soudaines de tapering de la BCE ont soutenu la monnaie unique ces derniers temps, celle-ci étant remontée à un plus haut de deux mois face au franc suisse.

Les investisseurs anticipent une normalisation de la politique monétaire de la banque centrale européenne, même si celle-ci restera encore accommodante pendant très longtemps. Le Comité de la BCE a annoncé jeudi dernier une réduction de son rythme d’achat d’actifs, mais l’enveloppe du programme (PEPP) est restée inchangé à 1850 milliards d’euros.

Du côté de la BNS, aucun changement de la politique monétaire n’est attendu. Bien que le taux de chômage soit faible, l’inflation reste bien inférieure à l’objectif de la banque centrale à 2%. La différence de perspectives entre la BCE et la BNS est donc un facteur de soutien à l’EUR/CHF et qui devrait continuer à rythmer le taux de change.

Dans ce contexte de normalisation de la politique monétaire de la BCE, les prochaines publications économiques de la zone euro, en particulier sur l’inflation et l’emploi, devraient être encore plus importantes que d’habitude pour la monnaie unique. Plus les chiffres de l'inflation et de l'emploi seront bons, plus il y aura de chances que la BCE continue à normaliser sa politique monétaire et vice-versa.

L’EUR/CHF tente de dépasser une oblique baissière majeure

Graphique journalier du cours de l’EUR/CHF réalisésur TradingView :

Du point de vue de l’analyse technique, l’EUR/CHF est à un tournant majeur puisque après avoir formé une figure de retournement haussière en « double bottom » au mois d’août, l’EUR/CHF est désormais sur le point de dépasser son récent sommet à 1,09 et la ligne oblique baissière qui fait office de résistance depuis le début du printemps.

Si ce dépassement est confirmé par une clôture journalière, ce serait un signal supplémentaire en faveur d’une poursuite du rebond de l’EUR/CHF. La prochaine résistance majeure à surveiller serait le seuil symbolique à 1,10.

Les perspectives haussières données par la figure en « double bottom » seraient théoriquement invalidées en cas de repli sous la ligne de cou sur laquelle le taux de change a déjà rebondi vendredi à 1,0840.

