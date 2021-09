Morning Meeting Forex : Le dollar se rebiffe; EUR/USD, l’euro s’affaiblit avant la BCE

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,8 77,9 AUD/USD Neutre 0,75 0,7106 Oblique baissière en résistance EUR/AUD Neutre 1,642 1,59 rebond sur support EUR/CHF Haussier 1,0985 1,066 A franchi la résistance à 1,0870 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 Test MM200 EUR/JPY Neutre 130,6 127,94 Test résistance EUR/USD Baissier 1,1909 1,1805 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 Sous une oblique baissière GBP/USD Baissier 1,4005 1,357 Cassure oblique ascendante NZD/USD Neutre 0,73 0,679 USD/CHF Neutre 0,92 0,91 USD/CAD Haussier 1,295 1,25 Rebond sur sur MM200 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar a progressé mardi, s'éloignant davantage d'un plus bas de près d'un mois atteint la semaine dernière, la hausse des rendements des obligations américaines ayant incité les investisseurs à réduire les positions courtes en dollars face à l'euro avant une réunion de la Banque centrale européenne jeudi.

Vendredi, le billet vert a dégringolé à ses plus bas niveaux depuis le début du mois d'août après qu'un rapport sur les salaires américains décevant ait incité les analystes à augmenter les anticipations que la Réserve fédérale ne dénouera pas ses plans de relance dans les prochains mois.

Mais le dollar s’est repris au cours des deux dernières sessions. La Réserve fédérale devrait encore s'orienter vers une réduction progressive du programme d’achats d’actifs d'ici la fin de l'année et l'économie américaine devrait être relativement forte.

Le dollar a également bénéficié de la hausse des rendements du Trésor américain, le gouvernement américain ayant procédé à une nouvelle émission cette semaine, dont 58 milliards de dollars d'obligations à trois ans, 38 milliards de dollars d'obligations à 10 ans et 24 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. La hausse des rendements a aidé l'indice du dollar à récupérer ses pertes post-NFP (emplois non agricoles) et même plus.

Les rendements des obligations américaines à 10 ans, qui se situaient autour de 1,299 % avant la publication des données de vendredi, sont maintenant à 1,371 %.

La BCE devrait débattre d'une réduction des mesures de relance lors de sa réunion de jeudi, les analystes s'attendant à ce que les achats effectués dans le cadre du programme d'achat d'urgence pour lutter contre la pandémie (PEPP) soient réduits à 60 milliards d'euros par mois, contre 80 milliards actuellement.

Le dollar australien s'est affaibli après que la Reserve Bank of Australia a maintenu ses plans pour réduire ses achats d'obligations mais a déclaré qu'elle prolongerait le calendrier alors que l'économie lutte contre les restrictions dues au coronavirus.

La livre a également chuté après que le gouvernement britannique ait présenté un plan d'augmentation des impôts.

L’euro dollar effectue un pull back sur l’oblique baissière

L’euro dollar a réussi à franchir une oblique baissière la semaine dernière mais le doji au contact de la résistance à 1,1909 annonçait une respiration au moins de court terme. Les cours reviennent sur l’oblique baissière et effectue pour l’instant un pull back classique.

Si l’euro arrive à se maintenir au-dessus de cette oblique ainsi que de la moyenne mobile à 13 périodes qui se situe sur le même niveau alors une reprise haussière est possible vers un nouveau test de la forte résistance à 1,1909.

A l’inverse, un retour sous l’oblique et la moyenne mobile à 34 périodes donnerait un signal négatif avec une reprise baissière confirmée sous l’ancienne résistance à 1,1805.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

