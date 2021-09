Morning Meeting Forex : La Banque d’Australie temporise; AUD/USD : Sous une oblique baissière

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 82,8 77,9 AUD/USD Neutre 0,75 0,7106 EUR/AUD Neutre 1,642 1,59 rebond sur support EUR/CHF Neutre 1,087 1,066 Test résistance EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 EUR/JPY Neutre 130,6 127,94 Test résistance EUR/USD Baissier 1,1909 1,16 Doji sur résistance GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 Sous une oblique baissière GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 Test MM200 NZD/USD Haussier 0,73 0,679 Pull back sur MM200 USD/CHF Neutre 0,92 0,91 USD/CAD Neutre 1,295 1,25 Support MM200 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

La banque d’Australie maintient le cap mais prolonge son calendrier

Le dollar s’est stabilisé alors que les investisseurs attendent la réunion de la Banque centrale européenne et des données américaines pour évaluer les perspectives de politiques monétaires, tandis que l'Aussie s’est affaibli après la réunion de la la Banque de réserve d'Australie.

Le billet vert a maintenu l'euro sous 1,19 dollar à 1,1870 dollar, est resté stable face au yen à 109,90 dollars et a légèrement progressé face aux dollars australien et néo-zélandais à la fin de la session asiatique. L'indice du dollar s'est établi à 92,200.

La Banque de réserve d'Australie a maintenu ses plans pour réduire ses achats d'obligations, mais a déclaré qu'elle décalerait le calendrier alors que l'économie lutte contre les restrictions et confinements dus au coronavirus, ce qui a déclenché une brève hausse de la monnaie à 0,7469 $ avant qu'elle ne retombe sur un soutien à 0,7420 $.La Banque centrale a déclaré qu'elle réduirait ses achats d'obligations d'un milliard de dollars australiens par semaine pour les ramener à 4 milliards de dollars australiens, mais elle a également repoussé le programme au moins jusqu'à la mi-février, ce qui a été considéré comme une concession dovish alors que les restrictions freinent la reprise économique de l'Australie.

Les opérateurs pensent que les prochains mouvements sur les marchés des devises dépendent probablement de la réunion de la Banque centrale européenne de jeudi, puis de la prochaine mise à jour de l'emploi américain, en octobre, après une lecture faible la semaine dernière qui a probablement retardé toute annonce de tapering de la Réserve fédérale. Le prochain rapport sur l'emploi, qui sera publié le 8 octobre, s'annonce comme le principal événement à prendre en compte pour déterminer le moment de la réduction progressive du programme quantitatif.

Ailleurs, les données commerciales chinoises du mois d'août ont été solides et ont apporté un soutien au yuan, qui a subi une certaine pression en raison des attentes croissantes d'assouplissement monétaire.

Cette semaine, la Banque du Canada se réunira mercredi et devrait maintenir ses taux d'intérêt, tout en faisant abstraction d'une contraction surprise de l'économie au deuxième trimestre.

AUD/USD : L’oblique baissière stoppe le rebond du dollar australien

L’Aussie n’a pas pu franchir une oblique descendante qui fait office de résistance. Le rebond entamé sur le niveau de 0,7106 malgré sa vigueur marque le pas sous cette obstacle.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes se sont retournés à la hausse ce qui est un signe positif et les cours pourraient consolider avant de franchir la résistance et venir sur le seuil psychologique des 0,75.

Toutefois, sous l’oblique, l’Aussie s’expose à une reprise baissière qui serait confirmée par la cassure des deux moyennes mobiles.

Evolution de l’AUD/USD en données quotidiennes :

