Morning Meeting Forex : Le dollar s’affaiblit d’avantage avant l’emploi; GBP/USD, face à une résistance

Qu’attendre du chiffre sur l’emploi à 14H30 ?

GBP/USD : La livre face à une résistance en forme d’oblique baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,66 77,5 Test résistance AUD/USD Neutre 0,7427 0,7 Test résistance EUR/AUD Neutre 1,642 1,59 EUR/CHF Neutre 1,087 1,066 Test résistance EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 EUR/JPY Neutre 130,56 127,94 Test résistance EUR/USD Neutre 1,1909 1,16 Franchissement oblique baissière GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 Test oblique baissière NZD/USD Neutre 0,7106 0,679 Test MM200 USD/CHF Neutre 0,92 0,91 USD/CAD Neutre 1,295 1,2575 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar a atteint son plus bas niveau en près d'un mois par rapport aux principales devises, avant la publication d'un rapport crucial sur l'emploi aux États-Unis qui pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire plus tôt ses mesures de relance.

L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à six autres devises, a touché un plus bas à 92,15 ce matin pour la première fois depuis le 5 août. L'euro a légèrement augmenté à 1,1885 $, son plus haut niveau depuis le 4 août.

La banque centrale américaine a fait de la reprise du marché du travail une condition pour réduire les achats d'actifs mis en place pour lutter contre les effets économiques de la pandémie.

Le dollar s'est raffermi pendant la majeure partie du mois dernier en raison de l'imminence d'une réduction progressive des achats d'actifs, alors même que les cas de Covid-19 se multipliaient aux États-Unis, ce qui a paradoxalement donné un élan supplémentaire à la monnaie en raison de son rôle de valeur refuge.

Mais l'indice du dollar a reculé après avoir atteint un sommet de 9 mois et demi à 93,73 le 20 août, lorsque les responsables de la Fed ont commencé à suggérer que la propagation du virus pourrait retarder le resserrement de la politique.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors du symposium de Jackson Hole, il y a une semaine, qu'une réduction du programme d’achats d’actifs était encore possible cette année, mais qu'il n'y avait pas d'urgence à relever les taux d'intérêt par la suite, ce qui a entraîné une nouvelle baisse du dollar.

Selon un sondage réalisé par Reuters auprès d'économistes, le nombre mensuel d'emplois non agricoles, qui doit être publié à 14H30, devrait augmenter de 750 000, et le taux de chômage devrait passer de 5,4 % à 5,2 %. Toutefois, les estimations varient considérablement, allant de 375 000 à plus d'un million.

Les signaux de l'économie avant la publication du rapport ont été mitigés. Dans la nuit, les données ont montré que les licenciements sont tombés à leur plus bas niveau en plus de 24 ans. Cependant, le rapport national sur l'emploi ADP de mercredi a été beaucoup plus faible que prévu par les économistes.

Alors, quelle sera la réaction des opérateurs sur le dollar ? A priori le biller vert a bien baissé et il faudra un rapport très dégradé pour que le billet vert plonge d’avantage, surtout qu’il est au contact de résistance contre la plupart des devises comme indiqué sur le tableau. Il ne faut pas oublier quand même que Jérôme Powell a confirmé le début du tapering d’ici la fin de l’année. Le mois de Novembre me semble le plus approprié.

GBP/USD : La livre face à une résistance en forme d’oblique baissière

Le câble revient sur une oblique descendante qui a bloqué le rebond des prix depuis début Juin. Au-dessus de cette résistance se trouve la moyenne mobile à 200 périodes. Pour poursuivre sa hausse, il faudra franchir ces deux obstacles afin de rallier la forte résistance à 1,4000.

Un échec devrait relancer la tendance baissière qui prévaut depuis début Juin avec un test de la zone de support au-dessus de 1,3570.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

