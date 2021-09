Morning Meeting Forex : Le dollar sous la menace d’un rapport sur l’emploi décevant ; EUR/JPY, résistance à 130,56

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,66 77,5 AUD/USD Neutre 0,7427 0,7 EUR/AUD Neutre 1,642 1,59 EUR/CHF Neutre 1,087 1,066 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 EUR/JPY Neutre 130,56 127,94 Test résistance EUR/USD Neutre 1,1909 1,16 Oblique baissière en résistance GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 NZD/USD Neutre 0,7106 0,679 Test résistance USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Neutre 1,295 1,2575 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar a affiché une séance baissière hier autour de ses plus bas niveaux sur plusieurs semaines, sous la pression de données plus faibles que prévu sur l'emploi aux États-Unis, les traders attendant un rapport plus complet sur l'emploi vendredi, qui devrait guider le moment où la Réserve fédérale réduira ses achats d'obligations.

Le billet vert a également été pénalisé par la hausse de l'euro, qui a atteint son plus haut niveau en un mois à 1,1857 dollar mercredi, après qu'une enquête a révélé une forte croissance de l'industrie manufacturière européenne associée à des pressions inflationnistes dues à des problèmes de chaîne d'approvisionnement.

L'euro a atteint son plus haut niveau en un mois à 130,45 yens mercredi et a atteint un pic de six semaines à 0,8602 contre livre. La devise européenne a aussi été soutenu par les commentaires hawkish des membres de la Banque centrale européenne sur leurs plans de réduction des émissions obligataires.

Les dollars australien et néo-zélandais ont oscillé autour des sommets de deux semaines qu'ils ont atteints à la suite des chiffres décevants de l'emploi américain ADP de mercredi, qui ont révélé 374 000 embauches le mois dernier contre une prévision de 613 000.

Ces chiffres font suite à un indice de confiance des consommateurs décevant et des indicateurs sur les ventes de logements plus faibles qu’attendu. Les opérateurs restent donc sur leur garde car si le chiffre du chômage demain est de la même veine alors la Fed ne sera pas pressée de réduire son programme d’achats d’actifs, ce qui serait défavorable au dollar.

Aujourd’hui, les chiffres du commerce américain, les demandes d'allocations chômage hebdomadaires aux États-Unis et les prix à la production dans la zone euro seront publiés.

EUR/JPY : au contact d’une résistance sur 130,56

L’euro contre yen a connu une reprise en V depuis son point bas du 19 et 20 Aout à 127,94 et revient au contact du dernier sommet et retracement Fibonacci de 38,2% à 130,56.

Le franchissement de cet obstacle mettrait fin à la vague de baisse qui a débuté début juin et donnerait un signal positif pour les prochaines semaines avec en ligne de mire la droite de polarité sur 132,70.

Un échec sur la résistance serait négatif et pourrait relancer la baisse de l’euro contre la devise japonaise.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

