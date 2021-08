DXY : le dollar tombe à un plus bas de deux semaines

Points-clés de l’article sur le cours du DXY :

Le discours de Powell et les données macro pénalisent le dollar

Tous les regards sont portés sur le NFP de vendredi

Le DXY revient tester un premier support à 92,50 points

Le discours de Powell et les données macro pénalisent le dollar

Le dollar est sous pression à court terme suite à la faiblesse des données économiques américaines, à un discours rassurant de Jerome Powell sur le prochain tapering de la Fed et à une nette reprise de l'appétit pour le risque des investisseurs.

Les données américaines récentes ont déçu, faisant craindre un ralentissement plus marqué que prévu de la première économie mondiale. Les indices PMI flash de Markit publiés la semaine dernière sont restés solides, mais inférieurs aux attentes. L'activité du secteur manufacturier et du secteur des services a ralenti plus fortement que les prévisions du consensus. L'indice PMI composite du mois d'août s'est finalement établi à 55,4, alors que le consensus prévoyait un chiffre beaucoup plus élevé à 58,3.

Jerome Powell a également contribué à la baisse du dollar. Le président de la Fed a confirmé le début du tapering d'ici la fin de l'année, mais a rassuré sur le fait que le timing du tapering n'influencera pas celui des taux directeurs et que les conditions de financement resteront attractives.

Enfin, le dollar subit également une résurgence de l'appétit pour le risque des investisseurs à court terme. Les devises cycliques comme l'euro et le dollar australien surperforment les devises refuges comme le dollar et le yen depuis plusieurs séances.

Tous les regards sont portés sur le NFP de vendredi

Le billet vert pourrait se redresser en cas de regain d'aversion au risque, de publications économiques suggérant une croissance plus forte que prévu ou de commentaires bellicistes de certains membres de la Fed. Les prochaines publications à surveiller seront les indices PMI définitifs de Markit publiés vendredi, les indices ISM publiés jeudi et vendredi et le rapport mensuel sur l'emploi publié vendredi.

Comme l'orientation de la politique monétaire de la Fed dépendra en grande partie de la reprise du marché du travail, le rapport NFP de vendredi sera la publication macroéconomique la plus importante de la semaine, voire du mois de septembre.

Le DXY revient tester un premier support à 92,50 points

Graphique 4 heures du cours du DXY réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la dynamique de court terme du DXY est baissière. Le dollar revient tester un premier support majeur à court terme à 92,50 points ce mardi. La réaction du marché à ce support sera clé pour les perspectives de court terme. Un repli sous ce seuil serait un signal de court terme baissier qui ouvrirait la voie à un retour au support clé des 91,80 points.

A moyen et long terme, les perspectives du DXY restent bullish au-dessus du creux à 91,80 points. Un repli sous ce seuil invaliderait le signal de retournement haussier du DXY donné mi-août à l’issue de la sortie par le haut du triangle symétrique.

Graphique journalier du cours du DXY réalisésur TradingView :

POURSUIVRE VOTRE LECTURE